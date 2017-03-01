Хабаровчане лишились четырёх телевизоров по вине собственного сына

Он сдал технику в комиссионный магазин, а деньги пропил

В дальневосточной столице стражи правопорядка раскрыли кражу имущества у местных жителей. Семейную пару обворовал их собственный сын. Он дождался, когда родителей не будет дома, и вынес из квартиры телевизоры, компьютер и строительные инструменты.

В Краснофлотском районе оперуполномоченные городского отдела полиции № 11 задержали 30-летнего неработающего хабаровчанина. Злоумышленника подозревают в краже имущества у своих родителей. Пока потерпевшие находились в отъезде, фигурант вынес из квартиры четыре телевизора, персональный компьютер и строительные электроинструменты. Общий ущерб заявители оценили в сумму порядка 170 тысяч рублей.

Похищенное имущество ранее не судимый фигурант частично продал на Центральном рынке Хабаровска. Остальную технику он сдал в комиссионный магазин. Вырученные деньги мужчина потратил на спиртное.

Сотрудники полиции принимают меры к возврату вещей. На вора возбудили уголовное дело по статье «Кража». По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, на время следствия нерадивого сына отпустили под подписку о невыезде.