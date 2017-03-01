Минздрав Хабаровского края обязали оплатить лекарства ребёнка-инвалида

Прокуратура Хабаровского края выяснила, что министерство здравоохранения региона не оплачивало лекарства ребёнка-инвалида. Его матери приходилось покупать жизненно необходимые препараты на свои деньги. Правоохранители организовали проверку и подтвердили эти факты, после чего обратились в суд.

Прокуратура установила, что ребёнок-инвалид по жизненным показаниям нуждается в длительной непрерывной терапии препаратом «Этанерцепт». Это нужно, чтобы снизить деструктивные изменения в суставах и повысить качество жизни. Причём этот препарат не подлежит замене или отмене, потому что в этом случае у ребёнка развивается тяжёлое обострение, из-за чего усиливаются признаки инвалидности.

Несовершеннолетний имеет право на получение препарата бесплатно, но краевой Минздрав не предоставлял на это деньги. Из-за этого матери инвалида приходилось не раз покупать лекарство за свой счёт. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, суд Центрального района города удовлетворил требования истца и обязал Минздрав выплатить больше 100 тысяч рублей и компенсацию морального вреда ребёнку. Ответчик с этим решением не согласился и обжаловал его в суд апелляционной инстанции. Но там жалобу не удовлетворили, и вердикт остался без изменения.

Аналогичная ситуация произошла в Ванинском районе края. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», матери ребёнка-инвалида удалось отстоять права подростка на бесплатные лекарства только через прокуратуру. С её помощью семья обратилась в суд, где эти требования удовлетворили. А в дальневосточной столице прокурор помог матери инвалида получить для него протез. Родственнице ребёнка пришлось выложить деньги на изготовление необходимого устройства из собственного кармана.