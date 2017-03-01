В Хабаровском крае пехотинцев научили стрелять из пушки и пулемёта

В Хабаровском крае экипажи боевых машин пехоты учебных центров Восточного военного округа провели боевые стрельбы на полигонах. Аналогичные тренировки прошли в Забайкалье. Всего в учениях приняли участие больше 500 экипажей.

«В окружных учебных центрах к практическим занятиям на боевой технике приступили более 500 экипажей боевых машин пехоты первого в этом году набора мотострелков по специальностям «командир боевой машины», «наводчик-оператор» и «механик-водитель БМП». В ходе первых боевых стрельб курсанты учебных центров Восточного военного округа совершили более трёх тысяч выстрелов из пушки и до 500 тысяч выстрелов из крупнокалиберного пулемёта БМП», — сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

Всего в 2017 году окружные учебные центры, дислоцированные в Хабаровском и Забайкальском краях, подготовят больше четырёх тысяч младших специалистов для мотострелковых соединений и воинских частей Восточного военного округа.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в регионе в этом году уже проверяли боевую готовность пехотинцев ВВО. Военные отразили атаки обнаруженных с воздуха диверсионных групп условного противника, а также преодолели участки условно заражённой местности.