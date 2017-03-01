В Хабаровском крае для автобусов закрыли две трассы

В Хабаровском крае из-за непогоды временно ограничили движение пассажирских междугородних автобусов на трассе Лидога — Ванино и магистрали, связывающей дальневосточную столицу и Комсомольск-на-Амуре. На дорогах образовался гололёд, из-за чего проезд по ним стал опасным.

По рекомендации краевой ГИБДД «Хабаровскуправтодор» ввёл ограничение вечером 28 февраля. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на дорогах региона шёл сильный снег, метель, условия видимости были плохими, и на проезжей части образовался гололёд. Трассы будут закрыты до специального распоряжения об отмене.

«На данный момент ограничение не снято и пока неизвестно, когда движение возобновится. На дорогах сложная ситуация — очень скользко», — сообщили корреспонденту агентства в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

По данным дежурно-диспетчерской службы краевого правительства, за минувшие сутки федеральные трассы и автодороги региона расчищали 44 единицы техники. В Хабаровске работали 113 специальных машин, уборку проводили 1 588 человек. За это время с улиц города удалось вывезти 845 кубометров снега.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» также писало, что в первый день весны, по данным синоптиков, на улице будет комфортно. Скорость ветра может достигнуть 5-10 метров в секунду. Однако всплеск тепла будет кратковременным и непродолжительным: с волной арктического воздуха в край придёт похолодание, которое продолжится до 6 марта.