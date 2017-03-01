Аферист за год вывел через Хабаровск 2,5 миллиарда рублей за рубеж

Сотрудники Хабаровской таможни вместе с полицейскими установили пять фактов незаконного вывода за рубеж валюты. Известно, что всего за период с июня 2014 года по апрель 2015-го местный предприниматель по разработанной им схеме осуществил 190 денежных переводов в Гонконг и 32 перевода на остров Кипр на общую сумму более 1 миллиарда 380 миллионов рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее уже писало об этом предприимчивом мужчине. В декабре прошлого года он стал фигурантом аналогичного уголовного дела по подозрению в выводе за границу — в Латвию — около 21 миллиона долларов США, что в переводе на российскую валюту составляет больше одного миллиарда рублей.

И тогда, и по новым обвинениям действовал хабаровчанин, который сейчас, правда, перебрался в Санкт-Петербург, одинаково. Он открыл фирму, зарегистрировав её на свою знакомую, а женщина за символическое вознаграждение должна была в качестве директора подписывать бумаги.

В основном это были договоры транспортной экспедиции с различными зарубежными компаниями на оказание услуг по перевозке грузов. По их условиям, фирма оформляла паспорта сделки и переводила деньги нерезидентов в счёт оказания якобы предусмотренных контрактом услуг. Однако в ходе расследования таможенники и полицейские выяснили, что во всех случаях фирма не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

«В соответствии со статьёй 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в случае невыполнения в срок условий по контракту фирма-резидент должна была вернуть денежные средства на свои банковские счета. Но негласный её владелец, он же организатор преступной схемы, этого не сделал и даже не собирался, так как основной его целью был вывод денег в более благоприятные для него условия за рубеж», — сообщила пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алёшина.

В общей сложности, учитывая «латвийское» дело, за год мужчине удалось «сплавить» на счета иностранных компаний более двух с половиной миллиардов рублей.