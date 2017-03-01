В Хабаровском крае сотрудник исправительной колонии попался на взятке

За 50 тысяч рублей он должен был организовать получение поощрений одному из осуждённых

Начальника отряда отдела по воспитательной работе с осуждёнными исправительной колонии № 7 УФСИН России по Хабаровскому краю подозревают в получении взятки. На него возбудили уголовное дело по соответствующей статье. По версии следствия, мужчина за 50 тысяч рублей согласился помочь одному из заключённых получить основания для условно-досрочного освобождения.

По информации пресс-службы краевого управления Следственного комитета России, 27-летний сотрудник исправительной колонии должен был за вознаграждение сделать так, чтобы осуждённый, отбывающий наказание, получил поощрения от руководства учреждения. В дальнейшем этот факт должен был повлиять на решение вопроса об условно-досрочном освобождении.

В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания. Сейчас фигурант активно сотрудничает со следствием. В частности, он рассказал о других многочисленных фактах своей противоправной деятельности, которые связаны с получением взяток. В расследовании участвуют сотрудники управления МВД России по Хабаровскому краю.