В первый день весны в Хабаровске ожидают небольшой снег

Сегодня, 1 марта, в дальневосточной столице вновь облачно. Пасмурная погода с редкими прояснениями продержится до конца дня. Кроме этого, синоптики прогнозируют осадки в виде снега.
Температура воздуха в утренние часы колеблется от -9 до -7 градусов по Цельсию. Во второй половине дня столбик термометра покажет отметку в -4…-2 градуса.
В первый день весны в Хабаровске изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся со скоростью 4-9 метров в секунду с юго-западной стороны.
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