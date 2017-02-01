Жители Хабаровского края добровольно сдали 700 единиц оружия

Жители Хабаровского края в рамках операции «Оружие» добровольно сдали в 2016 году больше 700 единиц оружия, в том числе 40 единиц нарезного, 328 — гладкоствольного и 367 — газового. Также граждане передали правоохранителям больше пяти тысяч боеприпасов и 5,6 килограмма взрывчатых веществ.

«Проект «Оружие» проводится у нас в регионе уже четвёртый год подряд, и каждый раз он показывает свою эффективность. Уменьшая количество незаконного оружия, мы снижаем число преступлений с его применением. Это главная задача, которую призвана выполнять спецоперация», — отметил заместитель председателя правительства края по вопросам безопасности Иван Ильц.

За добровольную сдачу любого вида оружия граждане получали вознаграждение в размере до пяти тысяч рублей. По информации пресс-службы краевого правительства, деньги выделили из регионального бюджета. В прошлом году в рамках проекта краевые власти перечислили гражданам 1,7 миллиона рублей. В 2017-ом операция продолжится, на премии для населения уже предусмотрели порядка 1,9 миллиона рублей.

Награда полагается и тем, кто сообщит полиции о местах схронов. Если гражданин предупредит полицейских о готовящихся преступлениях с применением оружия, то размер поощрения может составить до десяти тысяч рублей.