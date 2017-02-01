Андрей Мартемьянов: спасибо игрокам "Амура", что не опускают рук

Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского хоккейного клуба «Амур» Андрей Мартемьянов после победного матча над омским «Авангардом» поблагодарил своих подопечных за выигрыш и отметил, что подобный настрой команды настраивает его на положительный лад.

«Выходили на матч и знали, что наш соперник очень силён, провёл впечатляющую выездную серию. Знали, что «Авангард» будет биться «от ножа» — так оно и случилось, бились до конца. Но наши парни сражались как могли, вырвали победу, неплохо сыграли в обороне и плодотворно действовали в атаке. Мы довольны. Спасибо ребятам, что не опускают рук, а работают, играют. Это вселяет определённую уверенность, что команда будет работать до конца», — рассказал Андрей Мартемьянов.

Наставник «Авангарда» Фёдор Канарейкин признал, что в двух периодах «Амур» обыграл его команду в движении, взаимодействии, не давал закрепиться в своей зоне. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «тигры» победили со счётом 4:2. Дублем отметился Максим Кондратьев, а Вячеслав Ушенин сделал три голевых передачи.

«Активно начали, как и просили тренеры. В таком ключе провели всю игру, забили несколько хороших голов. Работа всей команды принесла результат. Сегодня впервые в карьере на профессиональном уровне оформил дубль — рад этому. Давно мечтал, очень приятно», — признался Максим Кондратьев.

Следующий матч «Амур» проведёт 2 февраля. В Новокузнецке «тигры» сыграют с местным «Металлургом».