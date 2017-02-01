Хабаровчанин выступил с протестом против извращений

|
|
Мужчина устроил одиночный пикет у краевой Законодательной Думы
|Фото: паблик "Типичный Хабаровск" в соцсети "ВКонтакте"
В дальневосточной столице мужчина в ходе одиночного пикета открыто заявил о своей позиции к пропаганде извращений. Он вышел с плакатом о полном запрете подобных действий к зданию Законодательной Думы Хабаровского края.
«Традиционные ценности — извечны и неизменны. Долой пропаганду извращений! Требуем полного запрета!», — написано на агитплакате неизвестного протестующего.
Ранее мужчина уже выходил на одиночный пикет. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 30 января горожанин с плакатом в руках у краевого парламента выступал против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Тогда акция оказалась несанкционированной. Однако сотрудники полиции проверили у пикетчика документы и не стали его задерживать. На этот раз разбираться с протестующим также не стали.
Пикетчик сообщил паблику «Типичный Хабаровск», что стражи правопорядка его не беспокоят, прохожие ничего не говорят, но награждают одобрительными взглядами.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее, что москвичи захотели провести гей-парады в краевом центре и в столице ЕАО. Активист Николай Алексеев подал документы в администрацию обоих городов, но получил отказы. Его заявки отклонили в 68 городах по всей России. Теперь мужчина намерен обращаться в суд за защитой своих прав.
Этот мужик назвал бы, сформулировал бы хоть одну "традиционную" ценность? Но если бы он вышел с оппозиционным пикетом, то у него возникла бы куча проблем и с ментами и оголтелой местной молодняковской шпаной одураченной пропагандой. Настолько нет свободной общественной жизни, что такая новость, уже "новость".
Молочага!!!
Кто-то ему платит. Не верю, что он сам эти плакаты сделал. Да и наигранное поведение.