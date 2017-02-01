Спикер Закдумы Хабаровского края подал заявку на "гектар"

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской накануне, 31 января, подал заявку на получение «дальневосточного гектара». Он выбрал землю в районе имени Лазо. По словам спикера регионального парламента, таким образом он решил помочь государственному проекту.

«Решил внести свой вклад в развитие программы по получению «дальневосточного гектара». Безусловно, для развития Дальнего Востока это важная инициатива, и в стороне от неё оставаться нельзя. Тем более, что сегодня — последний день подачи заявок для дальневосточников, ведь с 1 февраля получить свой гектар сможет любой житель страны», — прокомментировал свое решение Сергей Луговской.

По словам председателя Закдумы, он ещё не решил, как именно будет использовать свой участок.

«Нужно сначала взглянуть на свой гектар. Я выбирал его на сайте надальнийвосток.рф, но думаю, что участок нашёл хороший. Посмотрел в Интернете — он располагается в одном километре от трассы Хабаровск — Владивосток. Часть территории — это поле, есть небольшой лес, рядом — садовые товарищества», — поделился спикер регионального парламента.

Как сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края, от желающих получить бесплатный гектар на территории региона поступило 5 124 заявки, из которых 3 501 соответствуют требованиям закона. Из них 1 436 подготовлены к оформлению, а 1 276 — уже оформлены. Самым популярным в Хабаровском крае остаётся район имени Лазо — там зарегистрировано 197 обладателей земельных участков. Хабаровский район в этом рейтинге занимает вторую позицию. Таковы данные на 31 января.

До вчерашнего дня включительно претендовать на получение гектара могли только жители Дальневосточного федерального округа. Уже сегодня, 1 февраля, такую возможность получат все граждане России. Кроме того, как сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жители дальневосточной столицы заинтересовались возможностью взять землю в Еврейской автономной области, где у многих горожан уже есть дачные участки. Также хабаровчан из-за близости моря привлекает Приморский край.