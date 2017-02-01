В Хабаровске суд закрыл интернет-пособие по изготовлению гранаты

В Хабаровске по инициативе прокуратуры суд ограничил доступ к инструкции по изготовлению взрывного устройства. Эксперты признали, что, используя это видео, можно самому изготовить подобие ручной осколочной гранаты, поэтому ролик теперь закрыт для просмотра.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», во время мониторинга Интернета прокуроры обнаружили в социальной сети «ВКонтакте» видеоинструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства по типу ручной осколочной гранаты. По данному факту организовали проверку. Видеоматериал отправили на исследование. По его итогам в экспертно-криминалистическом подразделении управления МВД России по Хабаровскому краю специалисты сделали вывод, что руководствуясь представленной инструкцией, вполне реально самостоятельно сделать ручную гранату.

Между тем, в России запрещено распространять информацию о способах изготовления взрывных устройств. Это рассматривается как пособничество в планировании, подготовке или осуществлении теракта. Прокурор района направил в суд заявление о том, чтобы там признали размещённое сообщение информацией, распространение которой на территории России запрещено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, суд ограничил доступ к противоправному ролику.

Кроме того, в 2016 году Роскомнадзор по инициативе прокуроров ограничил доступ к 243 интернет-ресурсам, на которых размещались материалы, признанные в России экстремистскими. Заявления рассмотрели и удовлетворили.