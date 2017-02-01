Хабаровский "Амур" взял реванш у "Авангарда"

Заключительную выездную серию матчей «регулярки» хабаровский «Амур» начал с победы. В Омске «тигры» обыграли местный «Авангард» со счётом 4:2. Дублем отметился Максим Кондратьев, а Вячеслав Ушенин сделал три голевых передачи.

В нынешнем сезоне команды встречались в Хабаровске. Тогда победу праздновали «ястребы» — 3:0. На этот раз «Амуру» удалось взять реванш. Стоило хабаровчанам перетерпеть стартовый натиск и немного добавить в движении, как у ворот Доминика Фурха начали один за другим возникать опасные моменты, и на пятой минуте один из них завершился голом. Олег Ли не побоялся пойти против двух защитников, сблизился с омским голкипером и пробил его оборону. Через пять минут защитник «Амура» Максим Кондратьев упрочил положение «тигров», забросив шестую шайбу в сезоне. После этого «Авангард» дважды играл в большинстве, но поразить ворота Юхи Метсолы так и не смог.

Во втором периоде команды вели равную борьбу, чему в немалой степени способствовали удаления. «Ястребам» даже пришлось на четыре минуты уйти в глухую защиту — за штрафом Бурдасова последовало наказание Меньшикову. Как сообщает пресс-служба «Авангарда», это выбило подопечных Фёдора Канарейкина из ритма, поэтому штурм владений Метсолы у них никак не получался.

На старте третьего игрового отрезка «тигры» забросили третью шайбу — Максим Кондратьев впервые оформил дубль в КХЛ. Это позволило хабаровчанам переключиться на оборонительную тактику и играть на удержание счёта. Однако омские хоккеисты этого сделать не позволили: Эрик Густафссон пробил Юху Метсолу, сорвав ему «сухарь». «Ястребы», воодушевившись, ринулись в атаку и прочно засели в зоне гостей. Сократить счёт до минимума «Авангарду» удалось под занавес третьего периода — отличился Антон Бурдасов. В попытках сравнять счёт и склонить чашу весов на свою сторону, омичи заменили вратаря шестым полевым игроком, но в ответ получили гол в пустые ворота.

Следующий матч «Амур» проведёт 2 февраля. В Новокузнецке «тигры» сыграют с местным «Металлургом».