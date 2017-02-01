Хабаровчане считают дворников и сантехников самыми пьющими работниками

Среди самых пьющих сотрудников, по мнению жителей дальневосточной столицы, на первом месте сантехники, дворники, грузчики и строители. А вот представители творческих направлений деятельности, как считают хабаровчане, реже остальных злоупотребляют алкоголем. Таковы данные опроса, который провела команда экспертов портала Зарплата.ру.

Накануне, 31 января, в России отметили день рождения «сорокаградусной». В связи с этим интернет-ресурс предложил жителям Хабаровска принять участие в «алкогольном» опросе — 840 человек высказались о том, какие профессии они считают связанными с употреблением спиртного сильнее всего.

На вопрос «Употребляете ли вы алкоголь?» 9 % опрошенных горожан ответили, что делают это практически ежедневно. Такое же число жителей города выпивают не менее двух раз в неделю, 15 % позволяют себе спиртное на выходных, а 20 % — не пьют вовсе. На работе не позволяют себе выпить 48 % респондентов, а ещё 39 % делают это только по праздникам и особым поводам.

Среди тех жителей Хабаровска, кому для выпивки на работе не нужен особенный повод, 3 % употребляют алкоголь в офисе каждый день, а 8 % — не реже одного-трех раз в неделю. Чаще всего выпивают на работе представители IT-сферы, топ-менеджеры и руководители, рабочий персонал и менеджеры по продажам. Чуть больше четверти опрошенных (27 %) сообщили, что они иногда приходят на работу в состоянии похмелья. Мужчин в этой группе оказалось в три раза больше, чем женщин. Ещё 4 % хабаровчан позволяют себе это регулярно, а 2 % оказывались в подобной ситуации, когда выходили на смену после новогодней ночи или корпоратива.

Чаще всего горожане употребляют алкоголь при закрытии сделок в неформальной обстановке (13 % ответов), 11 % пытаются через выпивку наладить напряжённые отношения с коллегами. Большинство жителей краевого центра — 48 % — тем не менее считают, что алкоголь им ничем им не поможет .

По мнению опрошенных, топ самых пьющих профессий возглавляют представители рабочих профессий: сантехники, грузчики, строители и дворники. На втором месте — врачи, на третьем — полиция и военные, на четвёртом — начальники и топ-менеджеры. Замыкают пятёрку работники творческих профессий: актёры, художники, певцы и дизайнеры. Примерно 9 % хабаровчан считают, что пристрастие к алкоголю вообще не связано с профессией.

Самый популярный алкоголь на работе — шампанское, за него проголосовали 46 % горожан. Также популярны вино (37 %), коньяк (33 %), водка (29 %) и пиво (17 %). Мужчины предпочитают коньяк (47 %) и водку (42 %), а женщины — шампанское (68 %) и вино (51 %).