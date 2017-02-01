В первый день февраля в Хабаровске похолодало

Кроме того, синоптики не исключают вероятность снегопада

В дальневосточной столице сегодня, 1 февраля, пасмурная погода. В течение дня облачность сохранится. Кроме того, после обеда, по прогнозам Дальневосточного УГМС, есть небольшая вероятность снегопада.

Температура воздуха в утренние часы составляет -24...-22 градуса по Цельсию. Во второй половине дня воздух незначительно прогреется: -18...-16 градусов.

Направление ветра в Хабаровске изменилось. Воздушные массы движутся с западной стороны со скоростью 6-11 метров в секунду.





Как ранее писало агентство, жителей краевого центра ждёт морозная неделя. К выходным синоптики ожидают циклон, но не исключают, что он может пройти мимо территории региона и не принесёт ожидаемого потепления.