В Хабаровском крае шутники "подарили" пожарным восемь ложных вызовов

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А на Комсомольской трассе ночью погиб человек
|Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края
В ночь с 31 декабря на 1 января в Хабаровском крае зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия. В одной из аварий погиб человек — это случилось на трассе между дальневосточной столицей и Комсомольском-на-Амуре.
Кроме этого, в новогоднюю ночь нашлись любители развлечься ложными вызовами. Из 22 сообщений о возгораниях, на которые выехали огнеборцы, восемь оказались выдуманными.
Все объекты ТЭК и ЖКХ с 1 января функционируют в штатном режиме. Никаких происшествий, которые могли бы повлиять на работу коммунальных служб, не случилось. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.
Уж избитая тема! "Пожарники" и "пожарные" - это абсолютно разные понятия!!! Как СМИ это может не понимать? Не профессионально как минимум. . . Журналюги!
Ну поясни, раз умный такой? Я вот читаю, и не вижу разницы никакой.
Это ж востокмедиа, детка! )))
Пожарным!!!
В чём проблема? "Пожарные" — офиц. название, "пожарники" — больше как разговорное используется.