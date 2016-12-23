На Чукотке вертолёт Ми-8 с пассажирами совершил вынужденную посадку

Люди не пострадали, за ними вылетело другое воздушное судно

В Билибинском районе Чукотки совершил вынужденную посадку Ми-8, на борту которого кроме экипажа находились шесть пассажиров. Об этом сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на управление МЧС по Чукотскому автономному округу.

Известно, что воздушное судно вылетело из села Омолон в село Кепервеем Билибинского района, однако из-за технической неисправности совершило посадку, не долетев до пункта назначения около 200 километров. По предварительным данным, у вертолёта упало давление в гидравлической системе.

Во время вынужденной посадки Ми-8 не получил повреждений. К месту происшествия вылетел другой вертолёт, который заберёт пассажиров.