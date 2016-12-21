Роман Копин назвал лидеров социально-экономического развития в регионе

Правительство Чукотского автономного округа составило рейтинг муниципалитетов, показавших в этом году стабильное социально-экономическое развитие. Лучшими стали посёлок Эгвекинот, Анадырский район и город Певек. Об этом сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на слова губернатора Романа Копина.

Также глава региона отметил, что в текущем году наметилась тенденция социально-экономического развития ещё в нескольких муниципалитетах. Среди них он назвал, в частности, село Лаврентия (Чукотский район) и поселок Провидения (Провиденский городской округ). Отдельно Роман Копин выделил окружную столицу — Анадырь, отметив, что сравнивать этот город с остальными муниципалитетами по определённым причинам не совсем корректно.

В дальнейшем чиновники планируют разработать механизм поощрения таких лидеров. Вполне вероятно, считают в агентстве, что при разработке механизма поощрения будет учтён опыт федеральных властей, которые каждый год выделяют дополнительные гранты субъектам, добившимся хороших показателей социально-экономического развития. Чукотка уже два года подряд оказывается в списке этих регионов. По итогам 2015 года автономия получила из федерального бюджета чуть больше 290 миллионов рублей.