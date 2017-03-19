В Анадыре тоже отпраздновали третью годовщину присоединения Крыма

Жители Чукотки устроили по этому поводу митинг и концерт

Накануне в разных регионах страны прокатилась волна патриотических митингов по случаю третьей годовщины присоединения Крыма к России. Свою лепту во всенародное празднование внесла и Чукотка — самый удалённый от виновника торжества российский регион.

18 марта в Доме народного творчества Анадыря состоялся митинг-концерт «Крым — это Россия!», посвящённый годовщине со дня принятия в состав российского государства полуострова Крым и города федерального значения Севастополь, а также образования новых субъектов РФ. Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа, инициаторами мероприятия выступили общественная молодёжная палата при окружной Думе, региональное отделение «Молодая Гвардия Единой России» и молодежная мэрия Анадыря. Всего на митинге присутствовали порядка 400 человек — это учащиеся образовательных учреждений, члены общественных организаций и политических партий, сотрудники рабочих коллективов Анадыря.

Следом за митингом в Доме народного творчества состоялся концерт с участием творческих коллективов города, которые представили вокальные и танцевальные номера на патриотическую тематику.