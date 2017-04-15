Многие сёла Чукотки остались без связи

Сегодня на Чукотке вышел из строя усилитель мощности. В итоге без стационарной телефонной связи осталось 31 село, при этом в пяти населённых пунктах отсутствует также мобильная связь. Это сёла Биллингс (городской округ Певек), Нунлигран (Провиденский городской округ), Чуванское (Анадырский район), Инчоун и Энурмино (Чукотский район).

Как сообщила пресс-служба правительства региона, первый заместитель губернатора Леонид Николаев провёл экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Николаев отметил, что необходимо в кратчайшие сроки восстановить связь в полном объёме. Сейчас важно оперативно установить, какие источники связи могут оставаться в сёлах – на случай, если потребуется срочная медицинская или другая помощь. Речь идёт о радио и спутниковых телефонах глав администрации; связи, которая есть у пограничников и участковых.

Власти и представители «Ростелекома» прорабатывают несколько вариантов срочных аварийно-восстановительных работ. У компании есть резервный усилитель мощности, но он сейчас находится на ремонте в Москве. Резервный усилитель есть у компании «Мегафон»: если он подойдёт по характеристикам, то будет временно использован.

Ситуация находится на личном контроле губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина.