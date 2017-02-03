Белые медведи покатались с горок в заброшенном поселении на Чукотке

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Следы хищников нашли в районе косы Аван
|Фото: пресс-служба национального парка "Берингия"
В национальном парке «Берингия» на Чукотке обнаружили следы белых медведей. Животные прогулялись по территории, пришли в заброшенный посёлок и прокатились с горок.
Инспекторы нашли следы прогулки белых медведей во время патрулирования двух участков национального парка. В районе косы Аван хищник не только прошёлся по бывшему поселению, но ещё и прокатился с горки, а также вырыл три глубоких ямы в поисках пищи.
«Далее следы взрослого зверя направлялись на запад, в обход мыса Лысая Голова. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды осмотрели также побережье косы в районе озера Карповка, откуда направлялись следы, и там же, на косе, обнаружили следы белых медведей меньшего размера, а рядом крупнее — предположительно, медведицы с медвежонком или двумя», — сообщает пресс-служба нацпарка.
На западном склоне горы Останец специалисты нашли многочисленные следы катаний медведей со склона горы. В ближайшие дни сотрудники парка продолжат проверять территорию, чтобы установить, остались ли хищники в окрестностях Провидения. Пока они видели лишь песцов, которые не испугались людей и даже позволили себя сфотографировать.
РИА «Восток-Медиа» писало, что в скором времени в Эгвекиноте может появиться Центр белого медведя. Посёлок находится недалеко от восточного побережья Чукотки, расположенного напротив острова Врангеля — так называемой колыбели этого зверя. Новое учреждение может стать своеобразным центром притяжения для туристов, интересующихся этим хищником.
"Посёлок находится недалеко от восточного побережья Чукотки, расположенного напротив острова Врангеля". Непонятное предложение. Как это "недалеко от восточного побережья"? И почему восточное побережье расположено напротив острова Врангеля? Посмотрите на карту. Эгвекинот находится на южном побережье полуострова. От острова Врангеля до Эгвекинота далеко.