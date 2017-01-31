Юрий Трутнев: в свободном порту уже более 160 резидентов

На территорию свободного порта Владивосток, которая охватывает не только Приморье, официально зашли ещё 38 компаний-резидентов. Теперь их общее количество превысило 160, рассказал журналистам полномочный представитель президента в ДФО, заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», с понедельника проходит его рабочая командировка, рассчитанная на несколько дней.

31 января полпред провёл во Владивостоке заседание наблюдательного совета свободного порта. По его итогам Юрий Трутнев заявил о 38 компаниях, чьи заявки утверждены сегодня, и сотнях новых рабочих мест.

«Общее количество резидентов перевалило уже за 160, и есть ещё заявки, которые сейчас рассматриваются, уточняются. Мне кажется, это очень хороший сигнал, потому что даже по поступившим за последний месяц заявкам – 1400 рабочих мест. Мы стараемся сделать так, чтобы количество бюрократических процедур было минимально. Собственно, у нас только одно требование к инвестору свободного порта – он не должен уменьшать налогооблагаемую базу по другим проектам. То есть если у него до этого были проекты, он не имеет права перенести финансовый результат на территорию свободного порта, чтобы получить налоговые льготы на уже действующие проекты. Других ограничений нет, и будем работать дальше», - подчеркнул Трутнев.

Он считает - пока рано говорить о больших налоговых поступлениях. На первом этапе реализации проектов ТОР и начала работы режима порто-франко важен уже рост экономических показателей, создание новых конкурентных предприятий и занятость дальневосточников.

Присоединившийся к разговору губернатор Приморского края Владимир Миклушевский добавил: «Мы действительно имеем пятилетний мораторий по налогу на имущество и налогу на прибыль, но мы сразу начинаем получать НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Он сразу идёт в краевой и местный бюджеты. Также от тех проектов ТОР, которые уже заявлены, и от режима свободного порта мы предполагаем получение 21 тысячи рабочих мест».

За несколько дней до этого заседания Госдума приняла в первом чтении закон об упрощённом визовом режиме в свободном порту Владивосток. Он будет действовать в Приморье, Хабаровском крае, Сахалинской области, на Чукотке и Камчатке.



