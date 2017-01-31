Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень

Изменения в закон об энергетике приняты Госдумой и вступили в силу с 1 января 2017 года. Однако в реальной экономической жизни новый тарифный порядок будет введён до 1 июля. Этот факт становится причиной разногласий между федеральным центром и регионами, сообщают «Новые Известия».

Так, на заседании правительства глава Якутии Егор Борисов посетовал на то, что руководители энергетических предприятий на сегодняшний день не имеют представления о новом тарифном порядке. Вице-премьер Юрий Трутнев и руководители энергетических компаний заявили в ответ, что Борисов вводит в заблуждение как премьера, так и президента Путина, который в своё время инициировал принятие нового закона.

«Надо сделать так, чтобы все деньги дошли до адресата, не было никакого жульничества», — так Юрий Трутнев объяснил Владимиру Путину задержку с доведением до среднефедерального уровня дальневосточных энерготарифов. Несмотря на снятие всех законодательных препон, Минвостокразвития отложило введение новых расценок до 1 июля.

В свою очередь заявление Борисова раскритиковали в «Русгидро», главной дальневосточной генерации, на которую замыкаются все платежи в пользу местных энергетиков. Первый заместитель гендиректора компании Владимир Маркин предположил, что глава Республики Якутия, «возможно, читает некомпетентные домыслы отдельных комментаторов, не способных отличить огромный холдинг с дочерними обществами от коммунальной конторы». При этом Маркин заверил, что введение новых тарифов будет осуществляться по чёткому и согласованному графику с обязательным пересчётом платежей с 1 января 2017 года.

Вряд ли глава Якутии мог не знать о нюансах внедрения новой системы платежей, отмечает издание. Все детали её подробно обсуждались с губернаторским корпусом дальневосточных регионов. Вопрос, зачем нужно поднимать давно решённый вопрос заново, остаётся без ясного ответа.