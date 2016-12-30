Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу

Некоторые жители Приморского края уверены, что авиакатастрофу, которая произошла c армейским Ту-154, предсказал знаменитый Серёга Питерский. Об этом он якобы говорил этой осенью, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Катастрофа с военным самолётом Ту-154, которая произошла 25 декабря над Чёрным морем, получила неожиданный ракурс. В связи с трагическим происшествием некоторые приморцы вспомнили знаменитого путешественника-бродягу Сергея Щеулина. Парень, больше известный как Серёга Питерский, дескать, ещё в октябре говорил о том, что это произойдёт. В октябре этого года парень действительно сделал несколько предсказаний относительно будущего – как России, так и своего. По словам Серёги, 2 января 2017 года он умрёт. К этому времени в Крыму произойдёт землетрясение, а где-то «перевернётся поезд с военными». Серёга сказала, что эта информация у него от высших сил.

На это обратили внимание приморцы, которые следят за путешествиями Щеулина. «А ведь Серёга предсказывал, что перевернётся поезд с военными. Есть, конечно, небольшие расхождения, но сам факт...», - такое мнение прозвучало на страницах интернет-группы в Instagram, в которой освещают похождения российского Форреста Гампа.

Мнения людей разделились. Некоторые действительно посчитали это подтверждением предсказательских способностей парня.

«Это прямо Ванга какая-то», - написал один из комментаторов новости.

«Не хотелось бы, чтобы его предсказание о собственной смерти сбылось. Серёга хороший человек! Такие должны жить как можно дольше!» - поддержала его друга подписчица группы.

Некоторые комментаторы сочли это совпадение притянутым за уши. «Не верю в его предсказания. Надеюсь, что они не сбудутся. И вообще, насчёт собственной смерти - слишком рано путешественнику уходить в мир иной», - написал один из фанатов Серёги.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что путешественник Сергей Щеулин вышел из Петербурга полтора года назад, чтобы дойти до Владивостока. После этого он отправился исследовать край. Всю осень путешественник провёл на севере Приморья — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Теперь Серёга Питерский отправился в Хабаровский край, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин. Об этом намерении он говорил раньше и собирается сдержать слово. По последним данным, Серёга дошёл до вахты лесорубов на границе Хабаровского и Приморских краёв. Сейчас он находится на Самаргинском лесозаготовительном участке - 1 и охраняет огонь в печке. Интересно, что на прошлой неделе появилась информация о смерти путешественника, которую, впрочем, быстро опровергли.