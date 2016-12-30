Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 30 декабря 2016 года, 13:52
Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
Бывший вице-губернатор Олег Ежов проведёт в СИЗО ещё два месяца
Бывший вице-губернатор Олег Ежов проведёт в СИЗО ещё два месяца
Хабаровчане остались без нескольких автобусных маршрутов
Хабаровчане остались без нескольких автобусных маршрутов
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
Хабаровский "СКА-Нефтяник" завершил год победой
Хабаровский "СКА-Нефтяник" завершил год победой
Регионы:


Популярное
вчера, 13:53
Владивостокцы тушили горящий автобус своими силами
вчера, 17:44
Ход стройки в цирке Владивостока сравнили с выступлением слонов
сегодня, 07:02
Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
сегодня, 10:53
В преддверии Нового года во Владивостоке исчезли пробки
вчера, 17:03
В Лазовском заповеднике в Приморье нашли пристанище тюлени ларги
вчера, 18:01
Во Владивостокской епархии не возражают против уничтожения Библии
вчера, 16:01
Спасать "Луч" в очередной раз назначен Константин Емельянов
сегодня, 10:01
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
вчера, 15:55
Людей с Большого Уссурийского острова оставили без "дороги жизни"
вчера, 18:25
Хабаровский "Оливье" оказался одним из самых дорогих в России

Обсуждаемое
вчера, 16:01
3

Спасать "Луч" в очередной раз назначен Константин Емельянов
вчера, 18:01
3

Во Владивостокской епархии не возражают против уничтожения Библии
вчера, 14:26
2

Валентин Шуматов: мы продолжим работу по проектам и запустим новые
вчера, 17:44
2

Ход стройки в цирке Владивостока сравнили с выступлением слонов
сегодня, 10:13
2

Во Владивостоке служебная собака помогла задержать наркомана
сегодня, 10:53
2

В преддверии Нового года во Владивостоке исчезли пробки
25 минут назад
1

Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
вчера, 14:30
1

В Хабаровске полиция забрала алкоголь из двух торговых точек
сегодня, 07:02
1

Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
вчера, 16:35
1

Конкурс пассажирских перевозок в Хабаровске признали правомерным
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 199



Система Orphus

Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу

Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
Ещё осенью путешественник сделал несколько громких предсказаний
25 минут назад
Общество | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: instagram.com

Некоторые жители Приморского края уверены, что авиакатастрофу, которая произошла c армейским Ту-154, предсказал знаменитый Серёга Питерский. Об этом он якобы говорил этой осенью, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Катастрофа с военным самолётом Ту-154, которая произошла 25 декабря над Чёрным морем, получила неожиданный ракурс. В связи с трагическим происшествием некоторые приморцы вспомнили знаменитого путешественника-бродягу Сергея Щеулина. Парень, больше известный как Серёга Питерский, дескать, ещё в октябре говорил о том, что это произойдёт. В октябре этого года парень действительно сделал несколько предсказаний относительно будущего – как России, так и своего. По словам Серёги, 2 января 2017 года он умрёт. К этому времени в Крыму произойдёт землетрясение, а где-то «перевернётся поезд с военными». Серёга сказала, что эта информация у него от высших сил.

 

На это обратили внимание приморцы, которые следят за путешествиями Щеулина. «А ведь Серёга предсказывал, что перевернётся поезд с военными. Есть, конечно, небольшие расхождения, но сам факт...», - такое мнение прозвучало на страницах интернет-группы в Instagram, в которой освещают похождения российского Форреста Гампа.

Мнения людей разделились. Некоторые действительно посчитали это подтверждением предсказательских способностей парня.

«Это прямо Ванга какая-то», - написал один из комментаторов новости.

«Не хотелось бы, чтобы его предсказание о собственной смерти сбылось. Серёга хороший человек! Такие должны жить как можно дольше!» - поддержала его друга подписчица группы.

Некоторые комментаторы сочли это совпадение притянутым за уши. «Не верю в его предсказания. Надеюсь, что они не сбудутся. И вообще, насчёт собственной смерти - слишком рано путешественнику уходить в мир иной», - написал один из фанатов Серёги.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что путешественник Сергей Щеулин вышел из Петербурга полтора года назад, чтобы дойти до Владивостока. После этого он отправился исследовать край. Всю осень путешественник провёл на севере Приморья — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Теперь Серёга Питерский отправился в Хабаровский край, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин. Об этом намерении он говорил раньше и собирается сдержать слово. По последним данным, Серёга дошёл до вахты лесорубов на границе Хабаровского и Приморских краёв. Сейчас он находится на Самаргинском лесозаготовительном участке - 1 и охраняет огонь в печке. Интересно, что на прошлой неделе появилась информация о смерти путешественника, которую, впрочем, быстро опровергли.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • ПенсиАнерка  (только что)

    Бич не желающий работать, легче бродить и нести всякую хрень



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru