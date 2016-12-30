Энерготарифы для промышленных потребителей на Дальнем Востоке снизятся

С нового года во всех регионах Дальнего Востока снизят энерготарифы для предприятий. Губернаторы Приморья, Магаданской области и Камчатки рассказали, что такой закон позволит повысить конкурентность производимой продукции, а изменения скажутся на качестве жизни населения, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Минвостокразвития.

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «Об электроэнергетике», обеспечивающие снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня. Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2017 года.

По мнению министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, с принятием такого закона «восстанавливается экономическая справедливость» в отношении регионов Дальнего Востока.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский считает, что такая инициатива будет способствовать росту инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых в Дальневосточном регионе в рамках свободного порта Владивосток.

«Снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в объёме до 40 миллиардов рублей в год. Это ещё один источник инвестиционных ресурсов на Дальнем Востоке», - отметил министр.

Как заметил губернатор Магаданской области Владимир Печёный, «утверждение поправок к федеральному закону о выравнивании энерготарифов в субъектах ДФО до среднероссийского уровня – это судьбоносное решение для Колымы, для всего Дальнего Востока. Магаданской области была необходима такая поддержка государства».

Подписание документа прокомментировал и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. «Тарифы на Камчатке – одни из самых высоких в стране. Ежегодно мы компенсируем энергетикам разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для потребителя. Из регионального бюджета мы выделяем свыше 4 миллиардов на эти цели. Но это касается только сниженного тарифа для жителей. Мы субсидируем только бизнес, который работает на севере края. Новый закон снизит нагрузку на наши предприятия, позволит им развиваться, расширять производство. А это новые рабочие места, рост производства, налоговых поступлений в бюджеты», – уточнил Владимир Илюхин.