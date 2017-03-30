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Закон о "ДВ-гектаре" поправят для тех, кто случайно взял чужую землю

Закон о "ДВ-гектаре" поправят для тех, кто случайно взял чужую землю
Если участок окажется занят, то власти будут обязаны предоставить альтернативу
сегодня, 15:40
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Минвостокразвития России внесли поправки в закон о «дальневосточном гектаре». Согласно новым требованиям, в случае, если выбранная земля оказалась кем-то занята, контролирующие органы должны будут дать заявителю другой вариант участка. По информации пресс-службы ведомства, в Амурской области уже ведётся такая практика, и глава министерства Александр Галушка отметил её успех.

«Нужно использовать лучшие наработки регионов. Так, в Хабаровске уже формируется отдельная «дорожная карта» строительства инфраструктуры для коллективных получателей «гектаров». План конкретный. И стоимость уже определили. Очень важно, чтобы планы властей соответствовали потребностям жителей, ведь эта работа ведётся в первую очередь для них», — сообщил Александр Галушка.

Как писало РИА «Восток-Медиа», глава Минвостокразвития в целом положительно оценил работу властей Хабаровского края в этом направлении, в том числе — учреждение должности «уполномоченного по гектару». Назначение Натальи Якутиной новым министром он назвал «интересной инновацией». Также Александр Галушка пообещал, что работу сайта НаДальнийВосток.рф, с помощью которого раздаются наделы, отладят к маю. По его словам, уже к концу апреля специалисты закончат необходимые технические процедуры, а потом чиновники проверят, как они прошли. Кроме этого, он обсудил с чиновниками проект строительства инфраструктуры — дорог и энергетических сетей — к предполагаемым населённым пунктам. Их появления ожидают в четырёх местах, где земельные наделы располагаются наиболее плотно. В плане, который представил министру Хабаровский край, озвучен перечень работ стоимостью в 800 миллионов рублей.

 
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