"Советский спорт" объявил конкурс в поддержку сборной России

Газета «Советский спорт» при участии общественного движения «Россия любит футбол», а также Российского футбольного союза (РФС) объявила о старте акции в поддержку сборной России по футболу.

«Если вы любите футбол, если верите в то, что наша сборная способна на большее, если готовы поддерживать национальную команду не только в дни побед, присоединяйтесь к нашей акции и примите участие в фотоконкурсе», – призвали организаторы болельщиков национальной сборной России.

Для участия в смотринах необходимо сделать фотографию, как вы или ваши друзья поддерживаете сборную России. Далее нужно выставить снимок в социальных сетях. Хештег конкурса – #поддержимсборную.

30 марта «Советский спорт» подведёт итоги первого этапа фотоконкурса. Победителей и самых активных участников ждут призы.