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"Советский спорт" объявил конкурс в поддержку сборной России: РИА "Восток-Медиа"
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"Советский спорт" объявил конкурс в поддержку сборной России

"Советский спорт" объявил конкурс в поддержку сборной России
За лучшие фотографии – призы
20 минут назад
Спорт | Дальний Восток
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Фото: sovsport.ru

Газета «Советский спорт» при участии общественного движения «Россия любит футбол», а также Российского футбольного союза (РФС) объявила о старте акции в поддержку сборной России по футболу.

«Если вы любите футбол, если верите в то, что наша сборная способна на большее, если готовы поддерживать национальную команду не только в дни побед, присоединяйтесь к нашей акции и примите участие в фотоконкурсе», – призвали организаторы болельщиков национальной сборной России.

Для участия в смотринах необходимо сделать фотографию, как вы или ваши друзья поддерживаете сборную России. Далее нужно выставить снимок в социальных сетях. Хештег конкурса – #поддержимсборную.

30 марта «Советский спорт» подведёт итоги первого этапа фотоконкурса. Победителей и самых активных участников ждут призы.

 
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