Спортсмен из Находки снова победил на трековых гонках в Хабаровске

Спортсмен из Находки Вадим Кирпун выиграл второй этап подряд в рамках чемпионата Хабаровского края по трековым гонкам. Он снова показал стопроцентный результат, ни разу не потеряв очки. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на первом этапе пилот превзошёл Евгения Ситникова и Андрея Чернецких.









Этап состоялся 29 января на Некрасовском озере в пригороде Хабаровска. На него заявились 20 спортсменов, но не все смогли выйти на старт. Проблемы начались уже во время тренировки за день до соревнований, в субботу. У автомобиля серебряного призёра прошлого этапа Евгения Ситникова вышла из строя коробка передач. Исправить поломку команда «Лаборатория внедорожников» не успела. Похожая участь постигла ещё двух пилотов во время квалификации в воскресенье. После контрольных заездов Константин Эрих и Денис Крупецкий снялись с соревнования из-за такой же поломки. Ещё один спортсмен — Николай Чудайкин — не смог пройти техкомиссию. Автомобиль благовещенского гонщика не соответствовал техническому регламенту. В итоге до основных заездов «дожили» 16 машин. Правда, и на этом сходы не закончились.









Во время квалификации лучшее время показал Вадим Кирпун. Он проехал круг ровно за 46 секунд. Это самый быстрый показатель за весь чемпионат. Рядом с ним расположился Владимир Верин. Он на полсекунды опередил Андрея Чернецких.







Вадим Кирпун снова оказался на голову выше местных спортсменов. Помешать победить в этом этапе ему мог только форс-мажор — например, технический сход, но этого не произошло. Такие неудачи настигли других пилотов. В первом же заезде не у дел остался действующий чемпион Хабаровского края Антон Осиевский. У его автомобиля сломался двигатель. Поэтому он составил компанию тем спортсменам, которые наблюдали гонку со стороны, а не изнутри своего болида.









Так как первое место не оспаривалось, вся интрига разворачивалась в борьбе за другие награды. После квалификации не было понятно, сможет ли Владимир Верин закрепить свой результат, ведь за три года он впервые получил номер выше четвёртого. Сначала всё разворачивалось для него не лучшим образом. В третьем заезде Верин пропустил вперёд Вадима Кирпуна и Игоря Богунова, то есть потерял два очка, но затем поехал ещё лучше, чем в квалификации. Он дважды опередил Андрея Чернецких, что предопределило исход. К тому же пилот команды «Прайд» в 13-м заезде неожиданно финишировал третьим — после Антона Козачука и Игоря Богунова. В итоге Верин набрал за свои заезды 32 очка, а Чернецких — 30. Это первая медаль Владимира Верина в личном зачёте за пять лет. Андрей Чернецких второй раз подряд встал на третью ступень пьедестала.





Хорошее выступление Владимира Верина позволило его команде «Хонда» выиграть командный зачёт и подтянуться в чемпионате за группой лидеров. На первом месте пока команда «Прайд», которая в воскресенье заняла второе место.









Третий этап состоится на следующей неделе, 5 февраля. Возможно, в этот день уже решится судьба чемпионства. Случится это в том случае, если в Хабаровск снова приедет и победит Вадим Кирпун.

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