"Ростелеком" и Huawei обсудили проекты на Дальнем Востоке

Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов и генеральный директор компании Huawei в России Эйден У в ходе рабочей встречи обсудили перспективы сотрудничества в регионе и наметили основные направления деятельности.

Встреча началась с подведения итогов сотрудничества в 2016 году. В частности, обсуждалась успешная реализация проекта «Сахалин – Магадан – Камчатка».

«Строительство подводной волоконно-оптической линии связи «Сахалин – Магадан – Камчатка» приобрело национальное значение в развитии телекоммуникационной инфраструктуры дальневосточных регионов страны и позволило предоставить равные возможности жителям отдалённых регионов наравне с центральной Россией. Это технологически сложный проект, реализация которого потребовала значительного опыта как со стороны сотрудников «Ростелекома», так и со стороны компаний партнёров. Сегодня мы продолжаем идти в направлении масштабных инфраструктурных проектов. Поэтому для нас актуален опыт коллег и партнёров из Huawei в реализации мировых проектов и решений в области связи и коммуникаций», – сказал Александр Логинов.

На встрече также рассматривались вопросы развития операторов связи и телекоммуникационной инфраструктуры в Дальневосточном регионе, увеличения рынка больших данных и растущего спроса на передачу «тяжёлого контента».

Среди стратегических направлений будущего сотрудничества назывались прикладные проекты для государственных организаций, облачные услуги, проекты создания дата-центров и другое. Кроме того, важным направлением является развитие клиентских добавленных сервисов, таких как Интернет-вещи и «Умный дом». Также обсуждались перспективы развития видеоуслуг в формате 4К и возможности платформы Huawei Business Enabling System, позволяющей максимально быстро и качественно развёртывать новые клиентские услуги абонентам.

Генеральный директор Huawei в России Эйден У отметил:

«Дальний Восток является для Huawei в России одним из самых перспективных регионов, мы уже реализовали здесь множество проектов и будем продолжать работу. Мы рады внести свой вклад в решение проблемы цифрового неравенства, обеспечивая качественными услугами связи жителей региона».

В будущем на Дальнем Востоке планируется серия совместных семинаров-встреч, в рамках которых сотрудники компаний смогут поделиться опытом.