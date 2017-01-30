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Достраивать Восточный будут победители конкурса "Роскосмоса": РИА "Восток-Медиа"
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Достраивать Восточный будут победители конкурса "Роскосмоса"

Достраивать Восточный будут победители конкурса "Роскосмоса"
Они займутся возведением второй очереди стратегического объекта
вчера, 14:15
Общество | Дальний Восток
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Фото: roscosmos.ru

Госкорпорация «Роскосмос» планирует осенью этого года провести открытый конкурс среди строительных компаний на получение подряда по возведению второй очереди космодрома Восточный, в том числе стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара». Победитель заменит Спецстрой, который занимался стройкой до реорганизации.

Как сообщает газета «Известия», документы на строительные объекты второй очереди почти готовы. В мае их направят на государственную экспертизу, на которую отводится до 90 дней. После этого «Роскосмос» объявит конкурс на выбор подрядчиков. Возведение первых объектов на Восточном должно начаться до конца года.

«Участие в конкурсе смогут принять любые российские строительные компании. Это могут быть в том числе и какие-то бывшие структуры Спецстроя, если они успеют выделиться в отдельное предприятие в результате реформы ведомства», — отметил представитель «Роскосмоса».

Как будет проходить конкурс и как потом развернут строительство, пока непонятно. Сейчас эксперты и представители госкорпорации не исключают ни один из сценариев: по итогам конкурса может появиться генеральный подрядчик, а могут и несколько подрядных организаций, работу которых проконтролирует «Роскосмос».

Генеральным подрядчиком строительства первой очереди Восточного был Спецстрой. Как писало РИА «Восток-Медиа», об его упразднении в ноябре заявил Владимир Путин. Поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов. В декабре президент подписал приказ о полном упразднении Спецстроя. Его функции взяло на себя министерство обороны, саму структуру расформируют до 1 июля 2017 года.

Возведение космодрома Восточный в Приамурье сопровождала череда крупных скандалов. Было возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с хищениями денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим. Более 220 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. Под арестом до сих пор находятся бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин и экс-спикер краевой Думы Виктор Чудов.

В начале января строители «Дальспецстроя» не смогли попасть на объекты космодрома Восточный. На техническом комплексе должны были трудиться 150 вахтовиков. В срочном порядке компания перебросила часть людей на другие объекты, остальных отправила в отпуск за свой счёт. Генподрядчиком стройки определили другую компанию, которая и не пускала рабочих на объекты. Позже появилась информация о том, что рабочие вновь не получают зарплату. Некоторые строители не видят денег уже несколько месяцев.

Сейчас перед строителями космодрома стоят гораздо более масштабные задачи, чем прежде: к 2021 году на Восточном должны создать инфраструктуру для обеспечения пилотируемых полётов. В 2021 же году с космодрома должен состояться первый старт «Ангары» с космическим аппаратом без экипажа, а в 2023 году — уже с экипажем.

 
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