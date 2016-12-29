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Галушка: в 2017-м мы намерены привлечь больше инвестиций из КНР

Галушка: в 2017-м мы намерены привлечь больше инвестиций из КНР
Развитие транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке считают приоритетом
вчера, 09:19
Общество | Дальний Восток
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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал, что Россия продолжит развивать взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество с Китаем на Дальнем Востоке. Он прокомментировал строительство транспортных коридоров и моста через реку Амур, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Китайские партнёры реализуют 23 проекта с общим объёмом инвестиций около 3 миллиардов долларов на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток. Об этом рассказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Мы хотели бы выстроить с КНР самые прочные, взаимовыгодные и долгосрочные связи. Для нас очень важно, что китайские инвесторы по достоинству оценили новые возможности ведения бизнеса на Дальнем Востоке. В ТОРах и пяти регионах, где есть режим свободного порта, китайскими инвесторами реализуется 23 проекта с общим объёмом инвестиций около 3 миллиардов долларов. Мы считаем, что это только самое начало нашего сотрудничества. Мы хотим развивать наши отношения», - заявил Александр Галушка.

Министр рассказал, что правительство России утвердило концепцию развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» между Северо-Востоком Китая, провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь и портами юга Дальнего Востока - Приморья. «Эта концепция отражает взгляд правительства России на принципиальные основополагающие вопросы развития этих транспортных коридоров», - пояснил министр.

По его словам, государственный комитет КНР по развитию и реформам официально выразил заинтересованность и готовность совместно реализовывать данные проекты. Международные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» глава Минвостокразвития назвал яркими примерами сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с «Экономическим поясом Шёлкового пути».

«Эти проекты сами по себе важны и взаимовыгодны, но ещё большее значение имеет совместная работа по ним. Практика успешной реализации таких проектов открывает дорогу для ещё более важных и масштабных проектов на Дальнем Востоке», - считает Галушка.

Комментируя запуск строительства моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ, Александр Галушка заявил, что развитие транспортной инфраструктуры Россия считает приоритетом сотрудничества: «Нам нужны и другие мосты, и переходы, нужно развивать совместные приграничные проекты между Дальним Востоком и Северо-Востоком Китая».

По словам министра, в следующем году Россия намерена привлечь ещё больше инвестиций из Китая и содействовать реализации проектов китайских инвесторов на Дальнем Востоке. «Мы хотим, чтобы на полную мощность заработала новая межправительственная комиссия, которая была создана Россией и Китаем - во главе с Юрием Трутневым и Ван Яном, чтобы заработал российский Центр поддержки китайского бизнеса на Дальнем Востоке. Мы хотим, чтобы больше и больше наших людей, жителей Китая и России, узнавали о том, как успешно и хорошо развивается сотрудничество между нашими странами на Дальнем Востоке», - добавил Галушка.

 
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Комментарии
  • Виктор  (вчера, 10:03 )

    Нужно предоставлять льготы китайцам чтобы побольше вывезти денег в стабилизационный фонд в ожидании следующего кризиса.

  • пенсионерка  (вчера, 10:54 )

    А что, при откатах бывают льготы?



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