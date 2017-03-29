Российско-китайский мост через Амур обещают достроить в 2018 году

Завершить строительство первого российско-китайского железнодорожного моста через Амур обещают в 2018 году. По предварительной договорённости, участок Нижнеленинское — Тунцзян сдадут в эксплуатацию в эти же сроки.

Общая протяжённость моста составит 2 215 метров, из них китайская сторона возводит 1 886 метров, а российская — всего 329 метров. Несмотря на это, железнодорожники из КНР давно возвели свою часть, а со стороны ЕАО ещё год назад не была вбита ни одна опора.

По словам заместителя начальника Дальневосточной железной дороги по строительству Александра Ситникова, после ввода моста в эксплуатацию на ДВЖД будут работать четыре погранперехода. Как сообщает пресс-служба ведомства, реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината по кратчайшему транспортному пути. Постепенно там создадут таможенно-складскую инфраструктуру.

РИА «Восток-Медиа» писало, что символический камень в основание российской части моста заложил ещё бывший губернатор ЕАО Александр Винников в феврале 2014 года. Тогда на торжественной церемонии местные чиновники пообещали, что свою часть моста Россия построит к 2016 году. Для этого подрядчикам нужно было возвести лишь 310 метров из более чем 1,7 километра общей протяжённости строения. Однако из-за проблем с финансированием работы тогда так и не начались.

Два года назад Александр Винников незадолго перед своей отставкой в связи с истечением губернаторских полномочий пообещал начать знаковую стройку в феврале 2015 года. Однако и в 2016 году в дно Амура с российской стороной не вбили ни единой опоры. Тогда новый глава ЕАО Александр Левинталь в интервью корреспонденту РИА «Восток-Медиа» объяснил задержку отказом китайского подрядчика участвовать в проекте. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев остался недоволен такими темпами стройки и потребовал создать жёсткий график всех действий.