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Участников Охотоморской экспедиции призвали к квотной рациональности: РИА "Восток-Медиа"
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Участников Охотоморской экспедиции призвали к квотной рациональности

Участников Охотоморской экспедиции призвали к квотной рациональности
Вылов минтая достиг стабильных показателей
сегодня, 10:47
Восток-Медиа FISH | Дальний Восток
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Фото: "Магаданская правда"

В Охотском море российские рыбаки, по оперативным данным на 28 марта, добыли 760,5 тысячи тонн минтая (или 71 % от квоты вылова), что выше уровня 2016 года на 8,9 тысячи тонн. Хорошие цифры и по тихоокеанской сельди. Производственные показатели значительно улучшились после нормализации ледовой и синоптической обстановки. Такие данные накануне озвучил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в ходе очередного заседания штаба охотоморской путины.

Согласно докладу заместителя координационной группы Росрыболовства Юрия Омельченко, в течение прошедшей недели метеорологическая и ледовая обстановка в целом благоприятствовала промыслу во всех районах. В тех зонах акватории, где ещё оставались ледовые поля, они были легко проходимы для флота, по большей же части промысловые суда работали на открытой воде. Аварийных ситуаций в отчётный период не фиксировалось.

В Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка удовлетворительна. Здесь работают 37 крупнотоннажных и 5 среднетоннажных судов. Скопления минтая устойчивы и рассредоточены по всему району действий флота. В уловах преобладает рыба промысловым размером 40 – 45 см. В отдельных тралениях – до 15 % особей на нерестовых стадиях. С начала года в подзоне освоено 77 % установленной квоты вылова.

В Западно-Камчатской подзоне трудятся 59 судов. Промысловая обстановка удовлетворительна, но скопления минтая, признают специалисты, не устойчивы. Уловы держатся в показателях 80 – 150 тонн на судо-сутки промысла. Преобладает минтай размером 38 – 42 см. Здесь работают примерно 8 судов снюрреводного промысла. Освоено 60 % квот.

В Камчатско-Курильской подзоне сейчас на промысле 22 судна. Обстановка удовлетворительна, но при этом нестабильна. Уловы колеблются в показателях от 40 до 160 тонн в сутки. Квоты на вылов полностью освоены.

На Северных Курилах в отчётный период работало до 10 судов. Обстановка стабильная с уловами до 120 тонн на судо-сутки. Процент освоения установленной промышленной квоты составляет всего 18 %.

На контроле работы флота и обеспечения погрузочных работ находится 30 инспекторов морской охраны. Также работают два патрульных судна, информируют должностные лица. Простоев судов на перегрузах из-за отсутствия инспекторов не наблюдалось.

В Охотоморской экспедиции задействовано 14 наблюдателей из «ТИНРО-Центра», «КамчатНИРО» и «МагаданНИРО».

На заседании штаба путины представители территориальных управлений Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна доложили о ходе промысла.

Особое внимание на заседании Василий Соколов уделил высокому уровню освоения минтая в Северо-Охотоморской подзоне. Замруководителя Росрыболовства обратился с просьбой к президенту Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герману Звереву провести работу с добытчиками минтая. Рыбопромышленники должны рассчитывать уровень освоения квот, с тем чтобы иметь возможность без проблем добывать сельдь в сезоне «Б», который стартует осенью.

«Возникает вопрос: насколько эффективен будет промысел сельди в Северо-Охотоморской подзоне осенью, учитывая, что на неизбежный прилов минтая квоты у большинства компаний может просто не остаться, – сказал Василий Соколов. – В связи с этим я бы просил довести до пользователей данную информацию. Сейчас можно выловить гораздо больше, но осенью получить проблемы с нарушением правил рыболовства при осуществлении промысла сельди. Этой ситуации всем заинтересованным участникам промысла, думаю, хотелось бы избежать», – резюмировал заместитель руководителя Росрыболовства.

 
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