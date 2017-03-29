Александр Галушка пообещал, что сайт по раздаче земли "допилят" к маю

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на совещании, которое он провёл в ходе рабочей поездки в Хабаровский край, уделил внимание работе сайта НаДальнийВосток.рф. Этот ресурс создали специально для выбора и оформления земельных участков в рамках федерального закона о «дальневосточном гектаре». Глава Минвостокразвития обратил внимание на замечания и жалобы по функционированию сайта. По его словам, уже к концу апреля специалисты закончат необходимые технические работы, а в мае чиновники проверят, как прошла отладка.

«В совещании с чиновниками принял участие один из руководителей Росреестра — ответственный за работу федеральной информационной системы сайта «На Дальний Восток». Мы планируем, что по итогам третьей декады апреля все необходимые изменения будут внесены. И мы договорились о том, что в начале мая — после праздников — в оперативном режиме проведём совещание со всеми регионами Дальнего Востока. Мы посмотрим, как эта оптимизация работает, решены ли те проблемы, которые сегодня возникают, или нет», — рассказал журналистам Александр Галушка.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с работой сайта, где можно выбрать себе бесплатный участок земли и подать заявку на его оформление, связано множество курьёзов. Так, в реестре «дальневосточного гектара» оказалась территория у села Сикачи-Алян с древними петроглифами. Надел с памятником наскального искусства пытались оформить двое хабаровчан. Чуть позже выяснилось, что в реестр доступных земель попали зоны специального назначения — кладбища, скотомогильники и места захоронения твёрдых бытовых отходов. Тогда колымский сенатор внёс в Госдуму проект, в котором оговаривался запрет на выдачу таких участков.

В начале февраля, когда федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу на территории всей России, москвичи в погоне за бесплатной землёй «обвалили» сайт НаДальнийВосток.рф. Его починили только на следующий день. В середине месяца выяснилось, что житель Приморья «благодаря» некорректной информации, предоставленной Росреестром, едва не взял «гектар» в центре Николаевского городища — средневекового памятника культуры, который был возведён ещё в период чжурчжэньской империи Цзинь. Кроме этого, информационная система позволила гражданину зарегистрировать заявку на участок в Лазовском заповеднике Приморья. Ещё через неделю к бесплатным землям попал японский остров Хоккайдо. При этом на карте сопредельного государства появились и участки, закрашенные серым цветом. Часть острова — озеро, горный массив и отрезок береговой зоны — были под запретом.

« Сегодня мы по всем вопросам прошли. Очень важно, что эти проблемы одинаково понимают и Росреестр, и регионы, и муниципальные образования. Нет каких-либо разночтений, все понимают, над чем нужно работать и что делать. Третья декада апреля — время внесения оппозиционных изменений в информационную систему. Отдельно мы коснулись работы с жалобами — на это обратили особое внимание. Требуется более внимательное отношение к любой жалобе, которая поступает. Будем более подробно работать с этим», — подчеркнул министр.

Агентство уже сообщало, что в ходе визита Галушка дал положительную оценку работе правительства Хабаровского края в рамках реализации федерального закона о бесплатной земле. В частности, он назвал «интересной инновацией» учреждение должности нового министра — уполномоченного по «дальневосточному гектару», а также отметил, что назначение на этот пост Натальи Якутиной, которая в прошлом была главой Вяземского района, было грамотным решением.

Кроме этого, глава Минвостокразвития обсудил с чиновниками проект строительства инфраструктуры — дорог и энергетических сетей — к предполагаемым населённым пунктам. Их появления ожидают в четырёх местах, где земельные наделы располагаются наиболее плотно. В плане, который представил министру Хабаровский край, озвучен перечень работ стоимостью в 800 миллионов рублей.