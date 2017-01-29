Минвостокразвития: бесплатный гектар заинтересовал миллионы россиян

Закон о бесплатном гектаре земли в ближайшее время благоприятным образом скажется на демографической обстановке на Дальнем Востоке. Возможностью получить участок земли и воспользоваться сопутствующими мерами господдержки заинтересовались миллионы граждан России.

Такое мнение выразил глава министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, комментируя РИА «Восток-Медиа» данные о снижении численности населения Хабаровского края. Как сообщало агентство, количество жителей региона за год уменьшилось на 320 человек. В ведомствах, которые отвечают за развитие федерального округа, отметили: масштабы оттока людей за прошедший год значительно сократились.

«Закон о бесплатном предоставлении земли на Дальнем Востоке, заработавший в 2016 году, также ориентирован на эту цель. С 1 октября более 30 тысяч заявок подано на получение «дальневосточного гектара», и, что очень важно, первые 3,7 тысячи жителей федерального округа уже оформили право безвозмездного пятилетнего пользования земельными участками», — сказал министр.

По его словам, заявители нацелены прежде всего на строительство личного жилья и ведение сельского хозяйства. Александр Галушка подчеркнул, что в связи с этим «систематизированы возможные меры поддержки граждан».

«Это — возможность получения гранта на ведение фермерства, квоты на древесину для строительства индивидуального жилого дома, микрозаймы, лизинг сельхозтехники и так далее», — добавил глава Минвостокразвития.

Он также сослался на опрос ВЦИОМ, результаты которого впечатляют — 14 процентов граждан России хотят получить участок земли в одном из регионов Дальнего Востока.

«6,5 процента ответили твёрдое «да», 7,5 процента — «скорее, да». Даже 6,5 процента — это более 10 миллионов человек, что по отношению к 6,2 миллиона жителей Дальнего Востока весьма и весьма немало. Очевидно, что постепенно этот потенциал будет реализовываться, конвертироваться в непосредственное получение гектара. Интерес есть, и он значителен», — резюмировал Александр Галушка.