Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке в 2017-м стократно выросла

В этом году на Дальнем Востоке уже выгорела площадь в 8,5 тысячи гектаров. Эти цифры превышают показатель прошлого года более чем в 100 раз. Огнеборцы ликвидировали 25 очагов воспламенения.

«С начала пожароопасного периода 2017 года на территории ДФО возникло 25 лесных пожаров на площади 8 468,5 гектара. Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 10 возгораний на площади 83,5 гектара», — сообщили корреспонденту ТАСС в Рослесхозе по Дальневосточному федеральному округу.

Всего за минувшие сутки на Дальнем Востоке возникло шесть лесных пожаров: четыре в Еврейской автономной области и два в Приморском крае. Площадь, пройденная ими, составила 93,5 гектара. Основная — 73,5 гектара — пришлась на ЕАО. По состоянию на утро вторника удалось ликвидировать все возгорания.

Как писало агентство, в прошедшие выходные в Хабаровском крае также зафиксировали несколько палов сухой травы. По информации Главного управления МЧС России по региону, огнеборцам пришлось тушить возгорания в Комсомольске-на-Амуре. Кроме этого, спасатели зафиксировали ещё два очага горения — в Бикинском и Вяземском районах.

По прогнозам различных ведомств, пожароопасный сезон в крае ожидали раньше обычного. Первые очаги, в соответствии с прогнозами, появились уже в конце марта на юге края — к этому времени в тайге растаял снег. Сейчас в рабочем состоянии находится 21 пожарно-химическая станция, а также 17 отделений дальневосточной авиаохраны, техника и амуниция. Общая численность службы составляет 470 человек.

Первые вестники лесных пожаров добрались до региона на прошлой неделе — лёгкая дымка от палов в соседнем регионе накрыла дальневосточную столицу во вторник, 21 марта. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что на минувших выходных в Еврейской автономной области выгорело несколько гектаров леса на трёх участках.