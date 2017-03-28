Хабаровский край стал лидером в ДФО по молодёжной политике

В Сети появились результаты ежегодного рейтинга субъектов России, которые ведут наиболее эффективную молодёжную политику. Среди регионов Дальневосточного федерального округа первое место в этой сфере занял Хабаровский край.

Данные опубликовало Федеральное агентство по делам молодёжи. Эксперты учитывали все направления реализации государственной политики в этом направлении. В их числе — организация мероприятий и всероссийской форумной кампании, грантовая поддержка, работа с автоматизированной информационной системой «Молодёжь России». Как сообщает пресс-служба правительства региона, местные программы также оценивались на соответствие «Стратегии развития молодёжи России на период до 2025 года» и другим федеральным законам и программам.

«Для нас очень важно получать обратную связь по эффективности той работы, которую мы проводим в регионе с молодёжью. Это позволяет нам постоянно корректировать реализуемые проекты и программы. Первое место по молодёжной политике в ДФО говорит о том, что у нас есть прочная основа, большие традиции и неравнодушные люди. Нам остается этот потенциал только развивать», — отметил и. о. председателя комитета по молодёжной политике регионального правительства Иван Джуляк.

По его словам, сейчас в крае ведут работу по нескольким крупным мероприятиям с участием местных активистов. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в дальневосточной столице пройдёт подготовка волонтёров ко Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в Сочи. В субъекте выберут лучших представителей этой возрастной группы, которые пройдут специальное обучение, прежде чем их допустят к работе на событии международного масштаба.