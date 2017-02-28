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Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру

Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Объём выращенной продукции в общем российском вылове остаётся небольшим
сегодня, 13:41
Актуально | Дальний Восток
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Фото: government.ru

Представительный инвестиционный форум «Сочи–2017», посвящённый приоритетам региональной политики, накануне открылся в Краснодарском крае, сообщает РИА «Восток-Медиа». На встрече Дмитрия Медведева с представителями российских деловых кругов президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил восстановить государственную поддержку аквакультуры и предупредил о негативных последствиях «налоговой революции» в рыбной отрасли.

В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» накануне премьер-министр Дмитрий Медведев провёл встречу с руководителями крупнейших корпораций и ключевых бизнес-объединений. В ходе заседания президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев обратился к главе правительства с просьбой восстановить государственное субсидирование процентной ставки для аквакультуры по краткосрочным кредитам.

Федеральное агентство по рыболовству сообщило накануне, что объём производства аквакультурной товарной рыбы и морепродуктов в 2016 году увеличился на 14 % по сравнению с 2015-м – до 174 тысяч тонн. В целом, рыбоводными хозяйствами в прошлом году выращено 205,3 тысячи тонн водных биоресурсов – головой прирост составил 15,3 %. Вместе с тем, отмечают чиновники Росрыболовства, объём аквакультурной продукции в общем российском вылове (больше 4,7 миллиона тонн) остаётся небольшим – чуть больше 4 %.

В Дальневосточном федеральном округе участники рынка вырастили всего 6,9 тысячи тонн товарной аквакультуры – практически весь объём приходится на Приморский край.

В настоящее время правила предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, утверждённые постановлением правительства № 1528 от 29 декабря 2016 года, не распространяются на предприятия, которые занимаются товарным рыбоводством. Герман Зверев также предложил увеличить объём денежных средств, выделяемых для субсидирования процентной ставки по долгосрочным кредитам от одного до трёх лет, и с этой целью увеличить финансирование госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации».

Руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников также указал, что на фоне заявлений правительства и Минфина о нецелесообразности повышения налоговой нагрузки на бизнес предлагается «налоговая революция» в рыбной отрасли, которая приведёт к существенному росту налоговой нагрузки и усложнению налогового администрирования. В частности, отмена режима «Единый сельскохозяйственный налог» ударит по предприятиям, которые составляют больше 40 % рыбной отрасли.

Подытожив озвученные проблемы, Дмитрий Медведев дал соответствующие поручения вице-премьеру Аркадию Дворковичу и министру сельского хозяйства Александру Ткачёву.

 
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