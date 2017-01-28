С начала года на дальневосточной таможне задержали 770 автомобилей

Из-за нового закона об обязательной установке системы ЭРА-ГЛОНАСС на автотранспорт в Приморье владельцам не выдали почти 770 автомобилей. Их задержали на приморской таможне, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Новый закон, который запрещает выдавать ПТС на автомобили без системы ЭРА-ГЛОНАСС, уже начал приносить проблемы жителям Дальнего Востока. С 1 января на региональных таможнях задержали уже 770 автомобилей. Об этом interfax.ru сообщает со ссылкой на начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина. «С начала года оформлено 1217 автомобилей. Однако забрать машины удалось только у 448 человек – на их транспортные средства выписали ПТС. Это значит, что остальные граждане заплатили пошлины и собирались забрать автомобили, но этого им сделать не дали», - рассказал он.

Почему некоторые машины всё-таки смогли миновать российскую таможню? Всё просто - они имели свидетельства о безопасности конструкции, выписанные до 31 декабря 2016 года, то есть до вступления закона об установке ГЛОНАСС в силу. Впрочем, расслабляться счастливым получателям автомобилей пока рано. Начальник дальневосточной таможни пояснил, что законность выдачи таких свидетельств пока проверяется. «На складах ещё находятся 769 машин, на которые не подавали декларации. Какова их судьба, трудно сказать. Если их владельцы нормально оформят свидетельства о безопасности конструкции – мы выдадим ПТС», - пояснил Юрий Ладыгин.

В пресс-службе ДВТУ отмечают, что пока проблемы с размещением автомобилей на складах нет. Однако если такая тенденция сохранится в будущем, то она может возникнуть. А вот участники авторынка серьёзно забеспокоились из-за нового закона. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что, по мнению экспертов, установка этой системы приведёт к очередному удорожанию машин. В нынешних экономических условиях это может сильно ударить по покупательской способности населения.