С начала года на дальневосточной таможне задержали 770 автомобилей

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Это произошло из-за нового закона об установке ГЛОНАСС
|Фото: klg.aif.ru
Из-за нового закона об обязательной установке системы ЭРА-ГЛОНАСС на автотранспорт в Приморье владельцам не выдали почти 770 автомобилей. Их задержали на приморской таможне, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Новый закон, который запрещает выдавать ПТС на автомобили без системы ЭРА-ГЛОНАСС, уже начал приносить проблемы жителям Дальнего Востока. С 1 января на региональных таможнях задержали уже 770 автомобилей. Об этом interfax.ru сообщает со ссылкой на начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина. «С начала года оформлено 1217 автомобилей. Однако забрать машины удалось только у 448 человек – на их транспортные средства выписали ПТС. Это значит, что остальные граждане заплатили пошлины и собирались забрать автомобили, но этого им сделать не дали», - рассказал он.
Почему некоторые машины всё-таки смогли миновать российскую таможню? Всё просто - они имели свидетельства о безопасности конструкции, выписанные до 31 декабря 2016 года, то есть до вступления закона об установке ГЛОНАСС в силу. Впрочем, расслабляться счастливым получателям автомобилей пока рано. Начальник дальневосточной таможни пояснил, что законность выдачи таких свидетельств пока проверяется. «На складах ещё находятся 769 машин, на которые не подавали декларации. Какова их судьба, трудно сказать. Если их владельцы нормально оформят свидетельства о безопасности конструкции – мы выдадим ПТС», - пояснил Юрий Ладыгин.
В пресс-службе ДВТУ отмечают, что пока проблемы с размещением автомобилей на складах нет. Однако если такая тенденция сохранится в будущем, то она может возникнуть. А вот участники авторынка серьёзно забеспокоились из-за нового закона. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что, по мнению экспертов, установка этой системы приведёт к очередному удорожанию машин. В нынешних экономических условиях это может сильно ударить по покупательской способности населения.
Пора закрывать им эту лавочку, достали уже. Голосуем в 2018 году за Зюганава или Навального.
правильно и делают нефиг праворульный хлам с помоек возить
Головка в порядке?
на почитай http://www. drom. ru/reviews/lada/largus_cross/91692/120410/, альтернатива прулю есть, в данном случае пробоксу и сусиде точно, так что еще нада? имперского шилдика?
Ты на своих тазах, которые через год развалятся и сгниют сам катайся, на японке с внутреннего рынка можно кататься лет 10 меняя только масло и делая ходову, т. к. дорог у нас нет. Альтернативы микроавтобусам у нас нет до сих пор.
на и ты почитай http://7mestauto. ru/7-mestnyie-minivenyi-v-rossii-obzor-ryinka-na-nachalo-2016-goda. html их тоже можно купить в России и даже б/у
Сколько еще нужно законов на голову россиян, чтобы они поняли, что все законы принимаемые этой властью антинародные. Достаточно вспомнить закон о минимальной заработной плате в 8 тыс. рублей на которые можно только "протянуть ноги"
закону уже два года , Расшкий Ваня перепук решил пролезть на авось.
Скорее на зеленку . осталось совсем немного машин и разбирают уже последнее . скорее скрорее на зеленку
Я вчера уже купил . успел но народу немного . еще наверно не до всех дошло что усе тачки кончились
Маразм крепчал. Из-за этой ЭРЫ сколько таможенных платежей недосчитается страна? Но Темнейшему наплевать, главное, чтобы у друзей всё было хорошо
У меня в Хонде 2005 года выпуска в стандартной комплектации стоят 14 подушек безопасности, при приближении другого автомобиля на опасное расстояние подаётся звуковой сигнал, в случае отсутствия реакции со стороны водителя машина сама тормозит, а ремни безопасноти преднатягиваются. Плюс 4WD, всякие АБС, антиюз, антизанос и т. п. И Вы предлагаете мне это неодразумение Ларгус взамен? Трудно говорить с людьми, которые не имели в пользовании правый руль
на почитай про свои подушки, может с кровати дополнительную возьмешь. . . https://www. drive2. ru/l/9832359/
Везите это дерьмо в косорыловку , если горючки хватит, то к австралопитекам. Кровь по капле выпускать, запретите прямо импорт праворульного транспорта всех категорий!
Кстати я скажу что подержанные машины вводятся и с левым рулём. Например с Америки или с Эмиратов
А ты сам на чём ездишь? На ладе? Или на великие?
770на200000=154000000. Ерунда, на тазах больше заработаем. . . .
*** Сорвав оковы сна, я вышел на балкон В закатном солнце волны, ложатся на песок В глазах моих печаль. Гляжу я на тебя Любимый и родной Владивосток ** Мне грустно от того, что сон оставив след В душе моей, исчез. В цветных обрывках грёз. Где Минразвития даёт Приморью шанс Решили, всех волнующий вопрос: * Теперь спецтехнику, возможно привезти Раз в десять лет, без пошлин и без сборов. Везут с Японии прицепы, тягачи. Работать в порт, на стройки и на Город. ** Мужчины заняты работой день и ночь И позабыв про водку и лентяйство Везут грузА, чтоб накормить семью, Куют рубли, чтоб было в доме счастье. *** А заработать на квартиру можно влёт Всего три года, без проблем и проволочки. Уже купили мы своей семье жильё И также заработаем для дочки! ** Как жаль что это лишь обрывки сна, Лишь миражи, что тают в красках судеб Спокойный ночи мой Владивосток! Твой счастья день, я верю, ещё будет!
Скоро таможню начнут сокращать за ненадобностью, вот где будет грустно.
Не печаль, пойдут в хкх, возьмут в хектар под картоху, свыней откормят и будет мытарям счастье!Довольно попили кровушки!