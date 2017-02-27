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Приморье и Приамурье догонялись на хабаровском треке до ничьей : РИА "Восток-Медиа"
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Приморье и Приамурье догонялись на хабаровском треке до ничьей

Приморье и Приамурье догонялись на хабаровском треке до ничьей
Однако золото гонок в этот раз уехало в Благовещенск
вчера, 21:30
Спорт | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Благовещенский гонщик Николай Чудайкин в воскресенье, 26 февраля, выиграл четвёртый этап чемпионата Хабаровского края по трековым гонкам. Он обошёл беспрекословного лидера текущего сезона — Вадима Кирпуна — на одно очко. Гонка выдалась самой продолжительной из всех в этом сезоне. Она состояла из 21 заезда, где участвовал 21 пилот (три водителя остались в запасных).


 

 

Такое резкое увеличение количества машин можно объяснить тем, что в дальневосточную столицу прибыл «десант» спорткаров из Амурской области. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», пять гонщиков приехали проверить свои силы на местном треке, или, если быть точнее, проверить силы местных гонщиков, потому что ещё ни разу за пять лет хабаровчане не выигрывали у своих коллег из Благовещенска.


 

 

С прошлого года традиционный ежегодный визит приобрёл новый виток — в Хабаровск стали приезжать спортсмены из Приморского края. Соперничество переросло в противостояние трёх регионов. После прошлого сезона в неофициальном зачёте лидируют приморцы. Тогда в личном первенстве победил Вадим Кирпун, а в командном — его коллектив из Находки «Энергия». В 2017 году Благовещенск взял реванш, но этому способствовала череда событий.


 

 

В квалификации расклад был предсказуем. Вадим Кирпун выиграл первый стартовый номер в четвёртый раз подряд. Следом за ним с отставанием на две десятых секунды лучшее время показал бессменный чемпион Амурской области Иван Прасков. Среди хабаровчан самым быстрым оказался Андрей Чернецких — он заработал третий номер.


 

 

Так получилось, что таблица свела первых два номера в первом же заезде. Стоит отметить, что новая сетка заездов для 21 пилота имеет важное отличие от традиционной «таблицы шестнадцати» — каждый с каждым встречается по одному разу, а не по два. То есть у всех пилотов в случае ошибки не было возможности потом наверстать упущенное. Поэтому первый заезд являлся ещё более важным для определения потенциального победителя. Второго шанса у водителей не было бы.


 

 

После четырёх кругов победу праздновал Вадим Кирпун. Ивану Праскову теперь необходимо было ждать, чтобы его конкурент где-нибудь оступился. Но неудачи преследовали больше благовещенца, нежели приморца. Прасков позже оступился в седьмом заезде и проиграл Игорю Богунову. Затем в 15-м заезде пропустил вперёд своего земляка Николая Чудайкина. После этого Вадим Кирпун стал единоличным лидером и главным фаворитом на золотой трофей. Ему не мешали даже претензии со стороны судей и других участников, которые обращали внимание на то, что у гостя из Приморья якобы нерегламентированные шины, которые дают ему преимущество, но смена колёс расклад сил не изменила.


 

 

Роковым для Вадима Кирпуна стал старт в 18-м заезде. Его перед стартом снова попросили поменять колёса. На трек он выехал на комплекте Андрея Чернецких. И после этого он выдал самый худший свой старт в сезоне, проиграв сразу четыре позиции. В конце соревнований он признался, что попал в колею на стартовой прямой, из-за чего потерял драгоценное время. На втором круге он сумел обойти Игоря Богунова, но догнать двух остальных пилотов ему не удалось. Худшим для Кирпуна было то, что в этом же заезде принимал участие Николай Чудайкин. На тот момент этот пилот оставался единственным, кто, помимо самого Кирпуна, не потерял очки. Хоть Чудайкин и финишировал вторым, после своего товарища по команде Сергей Денисова, он всё равно автоматически стал лидером в турнире.


 

 

Судьбоносные события на этапе произошли и в 20-м заезде. Именно там Николай Чудайкин ехал свой последний пятый раз. Для безоговорочной победы ему необходимо было приехать первым. В противном случае судьба золотой медали решалась бы в перезаезде.


 

 

Первоначально всё складывалось именно по противному случаю. После того, как потух стартовый светофор, Николай Чудайкин на старте «затерялся» среди гонщиков и после первого виража ехал лишь вторым. Иван Фомичёв вырвался вперёд и начал отрываться с каждым поворотом. Казалось, что вопрос о победителе в заезде закрыт, но в дело вмешался случай. Виталий Карлюков из команды «ТОГУ» на втором круге влетел в бруствер. Его машина осталась в опасном положении на треке, из-за чего судьям пришлось остановить гонку и объявить перезаезд. Его провели без двух участников: автомобиль Виталия Карлюкова получил сильные повреждения и не смог самостоятельно добраться до закрытого парка, а Иван Фомичёв схлопотал дисквалификацию за то, что не сбавил скорость после поднятия красных флагов.


 

 

У Николая Чудайкина появился второй шанс, но снова после старта он был лишь второй. На этот раз эстафетную палочку тех, кто мешает выиграть трофей благовещенцу, принял Алексей Вольф. На протяжении всех четырёх кругов гость из Амурской области безрезультатно атаковал комсомольчанина, но тот его так и не пропустил. В заключительном 21-м заезде Вадим Кирпун приехал первым и заработал пять очков. В итоге, у него и у Николая Чудайкина было по 23 очка. Для определения полноправного победителя требовался перезаезд, к чему готовились оба пилота. В этот момент судьи внесли коррективы в турнирную таблицу. У Алексея Вольфа в 20-м заезде аннулировали результат за то, что он нарушил тридцатиметровую стартовую зону. Из-за этого Николай Чудайкин получил дополнительное очко и стал лидером.


 

 

В неофициальном соперничестве Амурской области и Приморского края теперь ничья. Хабаровчане пока лишь в роли догоняющих. На этот раз им даже не удалось пробиться на пьедестал. Все три места заняли гости: Николай Чудайкин, Вадим Кирпун и Иван Прасков. Однако во время награждения судьи сообщили, что результаты ещё предварительные, потому что не известно, использовал ли Вадим Кирпун шины, соответствующие регламенту, или у него была другая модификация. Следующая, последняя в этом сезоне, гонка пройдёт на Некрасовском озере 5 марта.

Больше фото — в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в соцсети «ВКонтакте».

 
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Комментарии
  • Дмитрий  (вчера, 22:08 )

    Таблицы 21 и 25 на 4 дорожках изначально ущербные. Это немного допиленная таблица 16 на 4 дорожках, которая тоже не ахти.

  • Сведущий  (вчера, 22:24 )

    Там юзали, вроде, таблицу 21 на 5 дорожках, но с утверждением не спорю.



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