Эра "краш-теста": дальневосточный автобизнес снова попал под удар

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На таможне пока не знают, как решать проблему с "тревожной кнопкой" ГЛОНАССа
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Требования об обязательной установке в автомобилях системы «ЭРА-ГЛОНАСС» поставили под угрозу дальневосточный автомобильный бизнес. Сотни машин уже зависли на дальневосточных таможнях, сообщает РИА «Восток-Медиа».
С 1 января 2017 года каждый новый или ввозимый в Россию, Белоруссию и Казахстан автомобиль должен быть оборудован российской системой экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Для оформления паспорта транспортного средства (ПТС) необходимо предъявить в таможенный орган свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Последний документ ни одна машина, в которой нет «ЭРЫ-ГЛОНАСС», больше не получит. Никаких разъяснений по поводу того, как оснастить «тревожной кнопкой» подержанную «Тойоту», власти не дают. На таможнях Дальнего Востока уже скопились сотни автомобилей.
«С начала года таможнями Дальнего Востока оформлено 1217 автомобилей. Это значит, что товарищи заплатили платежи и хотели бы их забрать. Но забрали только 448 машин, на которые были выписаны ПТС в соответствии с СБКТС, полученными ещё до 31 декабря. Остальные машины – в ожидании, – сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. – Кроме того, на складах находится ещё 769 машин, по которым вообще не подавали декларации. Какова их судьба – трудно сказать. Будет нормально оформленное СБКТС, будут установлены «кнопки» – значит, да. На заводе «Мазда-Соллерс»» уже начали ставить на новые машины эти кнопки. А вот с подержанными возникают проблемы. Чтобы установить кнопки, надо провести минимум два краш-теста. Кто будет эти машины разбивать? Возможно, найдутся какие-то выходы. Но пока для нас понятной схемы нет».
На популярном автомобильном сайте Drom.ru уже появился призыв направлять через сайт администрации Приморского края primorsky.ru электронные письма на имя губернатора Владимира Миклушевского, чтобы тот защитил права приморцев и спас и без того изрядно захиревший региональный автобизнес. Нововведение, пишут на популярном автосайте, может поставить крест на импорте подержанных автомобилей физическими лицами:
«В 2017 году ни один такой автомобиль пока не поставлен законно на учёт, потому что для подержанных автомобилей процедура не прописана, вопрос находится в правовом вакууме».
Предлагается инициировать поправки в федеральную нормативную базу, чтобы новые правила не распространялись на подержанные автомобили, импортируемые в РФ. Другой вариант – дать возможность гражданам законно устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на свои автомобили в частном порядке.
Между тем дальневосточному автобизнесу и без «ГЛОНАССа» впору жать на тревожную кнопку. Если до последнего повышения пошлин и падения рубля на Дальний Восток ввозилось порядка полумиллиона машин в год, то теперь объём импорта упал на порядок. По данным ДВТУ, в 2015 году через таможни Дальнего Востока было ввезено 51 603 автотранспортных средства, в 2016-м – 51 209. По-прежнему большая часть – 85 % – ввозится из Японии.
Да ставьте уж крест, чтоб барыги не бились в конвульсиях, перестройка давно закончилась!
Аполитично рассуждаете товарищ. Что значит - барыги? Предприимчивые граждане РФ, благодаря которым между прочим непосредственно во Владивостоке автомобиль из роскоши превратился в средство передвижения. Барыгой как раз выступает в данном случае государство, которое не в состоянии наладить выпуск доступных и качественных автомобилей, чтобы удовлетворить массовый спрос населения РФ, а пытается всеми силами выжимать соки из граждан обосновывая это необходимостью установки никому не нужных "кнопок".
Здесь уже был срач на эту тему. Вообще государство не должно обеспечивать граждан авто, это дело рынка. Если б означенные граждане (барыги) не скупали автохлам за морем, а строили автозаводы и выпускали качественные авто -честь им и хвала. А так идет прополка последних сорняков "перестройки", удаление шестерен-паразитов, перекупов-барыг, любителей халявного бабла, с нормой прибыли в 100%. Адьёс , амигос, народное хозяйство ждет вас(или антинародное, кому как нравится)!
Неадекватное имя ника соотвествует его неадекватности в комментариях. Олений пенис или иной, но там и там пенис это место (предмет) выпуска мочи. Комментирующий видимо не все выпустил и моча его мозги и затуманила. Отсюда и неадекватные призывы в комментариях. Покреститься бы не мешало бы, может и поможет.
Кому-то и для выпуска мочи, а кому-то и в рот вставляют, крещенным во христе. Прочистить и мозги и носоглотку заодно. С последующей бурной эякуляцией.
Пенис, не гони, автохлам производят автозаводы с поддержки государства, которое, как ты заметил, вообще не должно долбить рыло в автобизнес, да и в бизнес вообще. А оно долбит и являет собой любителя халявного бабла с нормой прибыли более 100% в виде невменяемых пошлин, евро5, утилизационного сбора, эроглонаса и т. д. И совсем не занимается народным хозяйством.
Ошибаешься, член. Государство обязано долбить рыло в паразитирующий, посредничающий бизьнесь, где барыги скупают фукушимские тачки и толкают их здесь , накинув еще одну цену. Тем более, норовя пр помощи всяких фокусов типа конструкторов, скупка пропусков у моряков(на заре этой автодвижухи), вертануть на одном месте то самое государство. Все автозаводы в стране принадлежат на паях с иностранцами, а то и полностью иностранные. Качественный бэушный хлам-а что тогда стоит в гаражных костоправках и на легальных мастерских?Барыгам-перекупам не нравится их удушение и это понятно. Перевозчикам тоже. И все. Со временем жижа устаканится , люди потихоньку пересядут на леворульные авто и от этой всей автобарыжной движухи останется только книжка Авченки. Примеров сколько угодно.
. . . Чтобы ГУБЕРНАТОР ЗАЩИТИЛ права приморцев ?
Подержанная машина с Японии на порядок лучше того нового хлама который производят на заводах у нас. Пусть сперва качество обеспечат.
Японцы молодцы. Сплавляют подержанное авто в Россию, да и всему миру в целом. Вопрос утилизации устаревшего автохлама решился для япошек сам собой.
Ну что мешает российским заводам делать качественные конкурентоспособные машины? Похоже банальная жonopyкость и тупость руководства страны, которое кроме как запретить, ни на что не способно. Хотя нет, ещё барыжить народным достоянием у него очень хорошо получается. А некоторые представители обворованного г-ном президентом народа в каком то маниакальном упорстве почему то тоже хотели бы запретить действительно хорошие японские машины. Театр абсурда.
У кого есть бабки, те идут в автосалон и покупают новье, но у кого бабла нет, ну почему не разрешить привезти авто из японовки 1 раз в 5 лет и без права продажи? 5 отъездил, запрет на эксплуатацию и в утиль, покупай другую, но не старше 3-4 лет.
Ответ может быть такой. Те форды и бээмвэхи с тойотами, что построили здесь сборочные производства находятся полностью в правовом поле РФ. Продукция отвечает российским требованиям, уплачиваются налоги, создаются рабочие места. Картина с точностью до наоборот при ввозе беспошлинных праворульных машин из японии. Тут же будут отысканы дыры в законе и тачки появятся на толчке гораздо раньше 5лет, начнут мутить с номерами и документами, разбирать-собирать ит. д. Государство не хочет создавать прцендент-запросят одни регионы, потом другие и пошло-поехало. Поэтому перспектвы у прульных машин нет и не придвидится. С точки зрения задобрить электорат тоже не прокатит-слишком ничтожный процент избирателей обитает на ДВ. Сегдня шел по Народному проспекту и обочины одна за другой стояли сразу шесть леворульных авто. Нашли где-то бабки же. . .
Вопрос напрашивается товарищу который называется оленья писька - А зачем вы собственно так ультимативно высказываете здесь свое мнение? Зачем вам это надо ?Представитель государства чтоли ?Чего вы добиваетесь в целом своей писаниной?Какое вам вообще дело кто и чем занимается. . Может пытаетесь вразумить людей как им правильно и с чем жить ? А кто вы такой в таком случае?!Вероятно слишком умный и всезнающий невидимый великий учитель и пророк?
А твое какое дело, зачем я это делаю?
алений. член. считает государство имеет право вмешиватся авто бизнес. а кто в гасударстве. основной закон конституция. все залежи принадлежат народу. нефть. золотобгаз. и. т. д. сосредоточены в руках. шайки под названием государство. каждому гражданину залезть в карман сложно. ТАк они в виде сборов собираютвсе до кучки а потом пиз. . . ят. справедливо. . . так и пошлины кто может проверить. . . они и проверяют. все хорошо. на эти бабки за пошлины выпустили бы японский бренд. и продовали народу не задорого. А ты олений. что зделал полезного для людей.
Петрович, в конституцию уже успели внести изменения и богатства недр по основному закону уже народу не пренадлежат. Поэтому правительство и конечно, г-н президент, с чистой совестью барыжат народное достояние за границу. При этом их аж распирает от гордости, когда они вещают с экранов как им ловко удалось нарастить количество продаваемой нефти и газа. Это к слову о барыгах, про которых тут Пенис распинается.
Бредни таких дебилоидов как ты разоблачаю, пургу такую наивную, глупую сдуваю.
Бренды выпущенные в россии дерьмо. свойство резины метала. дерьмо. превези из за бугра комплектующие собери в раши дерьмо. в раши гуд кувалда. лом. топор.
аленья пися. вот смори вгосударстве крысятничают. оборонка крысы. таможня крысы. медицына крысы. мвд крысы. наркоконтроль крысы аж президент разогнал. мэры губернаторы крысы. судьи прокуратура продажные. а сидят из них единицы. законы неспроведливы. а мужик украдет курицу. дадут трешку. и налогоплательшики ты я будем платить за содержание его 30 т. руб. месяцсодержание гуфсине. а там таких 900тыс. а деньги 50 процент. крысят. Вот Государство Правовое Демократическое
Конфликт интересов заложен в основном законе страны, конституции? Кто читал конституцию Российской Федерации?
Ишь как барыги загомозились, дерьмо как полилось?Хорошенько потрогали их за вымя-визг поднялся!Нет, брателлы, придется засучить рукава, не все на зеленке лохов кидать!Идите , вон на соллерс трудоустраивайтесь или в жкх, улицы не чищены. А кто ну очень сильно не доволен, не тут вот воняйте на проперженном диване или кресле, а активно учавствуйте в политической жизни той дыры, где посчастливилось выползти из одного места на свет божий, становитесь депутаном и пишите угодные вам законы, не забывая контролировать их исполнение. Копите на леворульки!
Пенис, что то ты как то взбудоражен. Тебя что, кто то заставляет на зелёнке что то покупать? Уж не из тех ли ты лохов с зелёнки, про которых ты тут пишешь? Даже если и так, то не огорчайся, тебя не только там кинули, по твоему собственному желанию, заметь. Тебя постоянно кидают, когда ты бензин по конской цене покупаешь, морепродукты в нашем морском городе, коммунальные платежи опять же, налоги различные невменяемые, но это уже тебя кидает любимое тобой гос-во через налоги и уже не спрашивая твоего желания. А сбор за капремонт вообще песня, несите ваши денежки, а ремонт, что ремонт, лет через 50 сделаем, если деньги не пропадут. Копи копи, Пенис, деньги тебе пригодятся, потому что г-н президент придумает, как получше тебя лохом сделать и чтобы ты при этом был этому рад.
Член почетный, а вы тут чо распинаетесь по поводу утиля фукушимского?Барыжничал ими, чтоль?И почему ты думаешь, что я чем-то ущемлен и страдаю?Вот эти самые барыги они и определяют здесь лицо государства, я даже затрудняюсь сказать, чьи кидки появились раньше, барыжьи или государственные?Именно при вот такой вот психологии нае. . ть, кинуть мы и пребываем в жопе. Это относится не только к автохламу, это относится ко всем частям нашей жизни-медицине, образовании, пенсионном обеспечении, производству-везде. Этот барыжий дух, это халявничество тотальное губит и душит ВСЁ!Я знаком с такими барыгами, спившимся, сторчавшимся элементом, не нашедших себя нигде, кроме как на охране на стоянке тог, чем еще вчера барыжили. А государство просто старается навести порядок, чтобы соблюдалась установленная направленность движения, поощрить ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ автомобилей, уплате налогов и т. д. Кто чувствует себя ущемленным-боритесь. Форум для того и существует, чтобы обмениваться мнениями. А почему они , такие, зачем мне это-дело десятое. Я во не спрашиваю, зачем пидерасты парад хотят провести, их дело. Вот , кстати, пройдитесь с ними отдельной колонной с плакатом"Свободу правому рулю!"
Являются ли автохламом автомобили, ввезенные в Российскую Федерацию, с повышенным радиационным фоном, находящиеся на хранении на таможне и несущие угрозу экологии нашей страны? Нас, что за папуасов держат, когда пропускают зараженные автомобили из Японии? Типа, им и так сойдет, перетопчатся, переморщатся?
Вот прицепился -барыги, фукусимы, машины. . автопроизводители)))) Видимо да эта тема реально для оп когдато оставила яркий след в его жизни, что его до сих пор лихорадит :):):)Причем он явно ущемлен и страдает. . только вида не подает))) Раньше видать лажанулся не хило и не раз. . Сейчас ищет способы как себя проявить )))). Барыги у него все кроме тех кто на заводе работает!. . . ХА ХАХАХАХА)))))
Ну вот, гавном пахнуло, что думал пукнул , а в натуре обосрался?Да, все кто торгует прульным хламом для меня барыги. К этому "бизьнесу" никогда дело не имел, как сторонний наблюдатель. И он будет-таки искоренен. С каждым днем, каждым месяцем нормальных машин все больше и со временем эти дискуссии просто иссякнут, исчезнет предмет спора, как таковой. Да , будут подобия зеленки, но там будут стоять уже совсем другие машины. Копите на левый руль, доксициклины!
Ага ты такой умный нормальная машина с левым рулём стоит начиная от миллиона и выше! Что предлагаешь банк ограбить или квартиру продать? Сам то на чём ездишь то
Предлагаю на автобусе ездить-по одёжке протягивай ножки!
А ты наверное и так ездишь на автобусе. Нет я лучше на праворульной поезду. Кстати купленной по аукциону а не на зеленке
Да всё иссякает со временем. . . тут и так понятно и без вашего лишнего словоблудия. . Такова природа вещей. Просто на данном этапе есть то что меня и многих устраивает . И я не пойму и зачем мне вообще копить на левый руль????если у меня есть то что меня устраивает и чем я вполне удовлетворен. . Если меня хотят лишить этого , то что мне по душе- так это другой вопрос. . И на счет барыг и прочих перспектив в будущем- так очень глупо рассуждать с вашей стороны. Выглядит как крик души, или душевнобольного прошу прощения. . Например все кто относится к торговле тоже барыгами можно значит считать. Владелец магазина -барыга, аптеки-барыга, И т. д. глупее не придумать. сейчас такого термина то не существует. (бизнес во всем) Поэтому вы лучше сторонним наблюдателем так и оставайтесь и тихонько наблюдайте дальше И наслаждайтесь . Да наслаждайтесь жизнью то из окна своего леворульного автомобиля или автобуса не знаю даже:))))
Местные автобарыги -это отглолоски худшего из зол, это своего рода символ зла, а кроме того, это незримое, даже незаметное на первый взгляд , влияние на подсознание русского человека, навязывание ему чуждого, глубоко враждебного влияния, японского в данном случае. И в том числе пусть маленький , но профит японской экономике, экономике врага. Ведь это, если кто обратил внимание, привело к появлению этакого понятия в приморском народе о том, что мы не такие, как все русские, особенные, ездим тут даже на машинах не тех, что в остальной России и даже появления этого презрения к русскому. Ну, на эту тему долго еще можно развивать тему, но теперь с этим покончено. Да, некоторое время покатаетесь еще на старых запасах, но смерть неизбежна и прули исчезнут из нашей жизни, надеюсь , навсегда.
Смешной вы и жалкий человечек;) олений орган :). . . . .
Да лучше поездить на японской качественной машине чем на русском хламе. У нас знакомые даже в Подмосковье ездят на праворульной машине.
Это чё, последняя капля в трусы?
Пока не будет нормальных машин люди будут ездить на правом руле.
Всякие солярисы, рио а тем более лады не интересуют. Не можно конечно взять лексус или мерин или крузак 200 но простым людям они недоступны.