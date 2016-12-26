Сенаторы поддержали идею снижения энерготарифов на Дальнем Востоке

Совет Федерации поддержал законопроект о внесении изменений в закон «Об электроэнергетике». По итогам голосования правки отослали на подпись президенту Владимиру Путину.

РИА «Восток-Медиа» уже писало, что в начале месяца проект прошёл первое чтение в Государственной Думе, а 19 декабря федеральный парламент проголосовал за снижение энерготарифов во всех регионах Дальнего Востока во втором и третьем чтениях. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что выравнивание тарифов на территории ДФО до среднероссийского уровня будет способствовать развитию бизнеса.

«За каждым новым проектом стоят новые заводы, предприятия, а значит больше рабочих мест для самих дальневосточников. Это одно из ключевых решений для стимулирования экономики региона, оно даст мультипликативный эффект», — подчеркнул он.

Глава Минвостокразвития напомнил, что поручение о выравнивании энерготарифов на Дальнем Востоке глава государства озвучил в послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Виктор Рогоцкий, представивший в Совфеде законопроект, отметил, что «закон направлен на создание условий для ускоренного развития регионов Дальнего Востока». Сенатор подчеркнул, что «в большинстве регионов Дальнего Востока тарифы на электроэнергию значительно выше — примерно в 2–2,5 раза — чем в среднем по России, и особенно в таких технологически изолированных районах как Чукотка, Камчатка, Сахалин, Якутия».

«Для того, чтобы они не достигли запредельных величин, государство дотирует эти регионы. Только на одну Чукотку уходит ежегодно 1 миллиард рублей, — сказал он, — Цель закона — уменьшение тарифов в этих дальневосточных регионах и приближение их к среднероссийским».

Для снижения энерготарифов для Дальнего Востока закон предлагает в качестве источников компенсации выпадающих доходов производителей электрической энергии использовать надбавку к цене субъектов электроэнергетики Дальнего Востока путем увеличения стоимости мощности для потребителей первой и второй ценовых зон. Ориентировочно рост тарифов в регионах Центральной России, Урала и Сибири составит около 1,5 процента, который произойдёт не одномоментно, а постепенно — не более 0,9 процента ежегодно.

«Ноу-хау здесь нет. Льготные условия мы создавали в свое время для Крыма, Севастополя, Калининградской области », — прокомментировал Виктор Рогоцкий.

Он также заявил, что комитет Совета Федерации по экономической политике и рабочая группа по энергетике будут контролировать действие данного закона на постоянной основе. По информации пресс-службы Минвостокразвития, правительство России создаст механизм контроля за достижением на территориях Дальнего Востока планируемых цен и тарифов и на розничном рынке электроэнергии.