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Приморье попало в список самых пьющих регионов России: РИА "Восток-Медиа"
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Приморье попало в список самых пьющих регионов России

Приморье попало в список самых пьющих регионов России
Дальний Восток вообще не отличился трезвостью
вчера, 16:15
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа", trezvros.ru

Приморье попало в список самых пьющих регионов России. В 10-ку лидеров антирейтинга вошли 5 дальневосточных территорий, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Совете Федерации состоялась презентация  проекта «Трезвая Россия». Его руководитель, член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев представил национальный рейтинг трезвости субъектов РФ — 2016. Его составители выявили уровень потребления алкоголя в 85 регионах. Эксперты учитывали объем продаж 10 видов алкогольной продукции, а также количество правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя. Дальний Восток продемонстрировал один из самых худших результатов.

Так, самыми пьющими регионами России стали Магаданская область и Чукотка. Они заняли 85 и 84 места. Среди аутсайдеров рейтинга трезвости, то есть в 10-ке худших также оказались Амурская область, Сахалин и Камчатка, расположившиеся на 82, 78 и 76 строчках соответственно.

Немного выше удалось подняться ещё трём дальневосточным регионам. Хабаровский край расположился на 63 месте, Приморье заняло 60 позицию, а Еврейская автономная область - 58. Самый лучший результат на Дальнем Востоке продемонстрировала Якутия. Республика Саха стала 34-ой в рейтинги трезвости.

Самыми непьющими регионами стали Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан.

Во время обсуждения проекта в Совете Федерации участники встречи высказали предложения об усилении законодательных мер, направленных на борьбу с употреблением алкоголя. Кроме того они заявили о необходимости стимулировать работодателей развивать спортивную инфраструктуру на своих предприятиях.


 
 
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Комментарии
  • житель города  (вчера, 16:52 )

    Уберите продажу крепких спиртных напитков в продуктовых магазинах при жилых домах. Тогда может и не будет на почётном пятом месте алкоголизма.

  • Соня  (вчера, 19:04 )

    Ага, с такой жизнью не забухаешь. . . Может заметили тенденцию? Как экономическая ситуация в стране становится хуже, люди больше пьют. Видимо, есть на то причины.

  • Виктор  (сегодня, 09:45 )

    Губернатора Копина надо оштрафовать за 84-е место Чукотки в рейтинге трезвости!

  • Реальная Олька  (сегодня, 13:15 )

    Начинать надо с малого. Запретите производить и продавать коктейли в банках, крепкое пиво в пластиковых 1, 1, 5 и 2-х литровых бутылях.



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