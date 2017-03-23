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Кассы становятся партийным проектом

Кассы становятся партийным проектом
Предпринимательская платформа "Единой России" отследит реформу новой техники
вчера, 19:11
Общество | Дальний Восток
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Фото: pixabay.com

Партия «Единая Россия» в рамках Предпринимательской платформы запускает региональный мониторинг, направленный на выявление проблем, связанных с внедрением новой контрольно-кассовой техники. В середине апреля партийцы представят его результаты.

По словам сокоординатора Предпринимательской платформы Евгения Демина, платформа совместно со всеми заинтересованными структурами проведёт мониторинг реализации перехода бизнеса на новые кассы, определит узкие места и предложит необходимые действия, чтобы в срок обеспечить все предприятия оборудованием, и совместно с налоговыми органами реализовать реформу максимально чётко и эффективно.

«Задача Предпринимательской платформы – сделать так, чтобы были учтены интересы всех участников этого процесса», – заявил Демин.

«Сегодня поступают сигналы о проблемах в связи с установкой новой техники: рост цен на кассовые аппараты и фискальные накопители, дефицит технического оборудования в регионах, технические ошибки при его эксплуатации, проблемы с покрытием Интернета, стоимость техобслуживания и СМС сообщений. В частности, срок ожидания поставки техники в Республике Башкортостан, Чувашии, Пермском крае доходит до 5 недель», – отметил руководитель группы мониторинга по применению контрольно-кассовой техники Предпринимательской платформы партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов.

«Сформированная анкета станет основой для постоянного мониторинга Предпринимательской платформы по выделенным проблемным вопросам и парламентского контроля. Данная анкета аккумулирует в себе предложения производителей, технических специалистов, представителей сетей и бизнеса, уполномоченных по правам предпринимателей, ФНС, министерств и ведомств. Любая реформа – это всегда непростой процесс, который, как правило, сопряжён с рядом проблем. Но к их решению необходимо подходить системно, опираясь на конкретные цифры и факты. И здесь задача Предпринимательской платформы и депутатов обеспечить жёсткий парламентский контроль над введением контрольно-кассовой техники», – добавил парламентарий.

Сегодня в России зарегистрировано 2,4 миллиона кассовых аппаратов. С 1 июля 2017 года на онлайн-кассы будут обязаны перейти те ритейлеры, которые уже используют кассовые аппараты, с 1 июля 2018 года – все торговые предприятия независимо от системы налогообложения.

 
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