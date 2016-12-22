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Военные площадки на Дальнем Востоке остались без Спецстроя: РИА "Восток-Медиа"
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Военные площадки на Дальнем Востоке остались без Спецстроя

Военные площадки на Дальнем Востоке остались без Спецстроя
Об его упразднении сообщил министр обороны Сергей Шойгу
вчера, 23:10
Общество | Дальний Восток
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Фото: группа "Спецстроя России" в соцсети "ВКонтакте"

Спецстрой России заменят восемь унитарных предприятий, а сам он упраздняется. Такое заявление сделал глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии министерства. Докладывая ситуацию в вооружённых силах по итогам уходящего года присутствующему президенту Владимиру Путину, чиновник остановился на том, какое внимание министерство уделило «преодолению причин, связанных со срывами сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных объектов, сокращению дебиторской задолженности и устранению сверхлимитного финансирования».

«Для этого проводится серьёзная реформа военно-строительного комплекса. Спецстрой России упраздняется, а в состав вооружённых сил включаются 8 федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны», — заявил Сергей Шойгу.

По его словам, это позволит исключить промежуточные звенья и посредников при реализации госконтрактов по строительству, обеспечит выполнение работ преимущественно силами предприятий министерства обороны, а также приведёт к сокращению численности управленческого персонала в два раза.

(из выступления министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны России 22 декабря 2016 года).

На Дальнем Востоке подразделением Спецстроя России является «Дальспецстрой», дальнейшая судьба которого пока не известна. Однако именно он запомнился крупными скандалами и махинациями, которые привели к срыву сроков сдачи космодрома Восточный в Амурской области.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровском и Приморском краях строительное предприятие возводит жильё для военных. Правда, и там возникают проблемы со сроками, однако власти в диалоге с «Дальспецстроем» стараются искать компромисс. Так, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сегодня, 22 декабря, на пресс-конференции по итогам 2016 года заявлял, что власти региона продолжат поддерживать военных строителей.

«Дальспецстрой», по стечению обстоятельств, на территории края и Дальнего Востока является крупнейшим строительным предприятием. Но он попал в такую сложную ситуацию. У компании большие долги по зарплате. Сотни миллионов. Я с Волкодавом (Юрий Волкодав, начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» — прим. ред.) встречаюсь постоянно, мы с ним вырабатываем различные методы, как их спасти», — заявил глава региона.

 
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