Китайцы помогут усложнить жизнь рыбным браконьерам в ДВ-бассейне

В этом заинтересованы власти России и КНР

На площадке Дальрыбвтуза во Владивостоке продолжает работу 26-я сессия смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, китайскую – заместитель начальника Управления рыбного хозяйства и рыбоохраны Минсельхоза КНР Лю Синьчжун.

Вплоть до четверга, 23 марта, партнёры рассматривают вопросы, связанные с реализацией межправительственных соглашений, доступа российской рыбной продукции на рынок Китая и развития инвестиционного сотрудничества. По итогам сессии российские и китайские официальные лица подпишут пакет совместных соглашений.

Как информирует пресс-служба Дальрыбвтуза, Василий Соколов предложил больше внимания уделить взаимоотношениям в сфере морского рыболовства, в частности, вопросам регулирования промысла китайских судов в исключительной экономической зоне России.

«Мы удовлетворены результатом прошлого года: количество нарушений правил рыболовства, по нашим оценкам, снизилось», – отметил заместитель руководителя Росрыболовства.

Он также подчеркнул важность дальнейшей работы по противодействию браконьерскому промыслу и поднял тему изменения потоков нелегальной продукции из России в Китай.





«Мы признательны китайской стороне за усилия, которые предпринимаются для наведения порядка в этой сфере, но нелегальный бизнес: российский, китайский, корейский, японский – всё время ищет новые пути. Мы заинтересованы, чтобы китайская сторона и дальше помогала обеспечить нормальные условия работы для добросовестных рыбаков и в то же время усложнить жизнь браконьерам», – сказал Василий Соколов.

Двустороннее сотрудничество с КНР в области рыбного хозяйства получило правовую основу с момента подписания 4 октября 1988 года соглашения между правительством СССР и правительством КНР о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Подспорьем стала смешанная российско-китайская комиссия по сотрудничеству в области рыбного хозяйства, на ежегодных сессиях которой рассматриваются результаты сотрудничества и принимаются рекомендации по его развитию и совершенствованию.

В 1994-м Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о сохранении и совместном рациональном использовании рыбных запасов в пограничных водах рек Амур и Уссури.