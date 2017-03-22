Губернатор Сахалина: мы полагаемся на объективность суда

Власти Сахалина уверены, что суд даст объективную оценку действиям должностных лиц региона, которых накануне обвинили в превышении полномочий. Об этом полтора часа назад в интервью федеральному каналу «Россия-24» заявил губернатор области Олег Кожемяко, информирует РИА «Восток-Медиа».

Накануне следователи областного управления ФСБ предъявили обвинение в превышении должностных полномочий министру сельского хозяйства островного региона Михаилу Кузьменко и его первому заместителю Тамаре Муленковой. До этого возбуждено уголовное дело против главы областного министерства имущественных и земельных отношений Елены Гах и сопричастных лиц. По версии следствия, все эти чиновники имеют отношение к выделению бюджетных средств частному предприятию – инвестору животноводческого производства на базе совхозов.

«Схема выделения финансовых средств [компании «Грин Агро – Сахалин»] получила необходимые согласования. Все деньги были использованы только на установленные цели и возвращены в бюджет», – такое заявление сегодня в первой половине дня сделал Олег Кожемяко. Губернатор региона без тени сомнения встал на защиту прошедшего ранее госэкспертизу инвестиционного проекта и своих подчинённых из минсельхоза. И уточнил, что он лично контролировал работу ведомства.

В прямом эфире на канале «Россия-24» Олег Кожемяко ещё раз акцентировал внимание на новой сельскохозяйственной доктрине региона, которую разработала его команда. Речь идёт, в частности, о программе полного импортозамещения, развития местного молочного и мясного животноводства.

«Министерство сельского хозяйства области делало всё, чтобы ускорить реализацию этого проекта. На каком-то этапе, возможно, недосмотрели нормативные документы. Но тяжесть нарушения можно по-разному квалифицировать. Какого-то ущерба мы со своей стороны не видим. Конечно, правовую оценку даст суд. И мы полагаемся на его объективность», – заявил Олег Кожемяко.

По мнению губернатора, уровень этого нарушения несоизмерим с такими действиями, как арест или заключение под стражу представителей областного правительства. «Это профессионалы своего дела, которые за короткий период очень много сделали для сельского хозяйства Сахалинской области. Жаль, что всё это случилось в период подготовки к весенним полевым работам».



