Командующий ТОФ: моряки наследуют лучшие традиции российского воинства

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц сегодня, 22 февраля, выступил с праздничным поздравлением в адрес военных моряков и ветеранов. В сообщении говорится:

«Дорогие товарищи, боевые друзья! Уважаемые ветераны войны и Вооружённых Сил!

От имени Военного Совета Краснознамённого Тихоокеанского флота сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, Вооружённых Сил, труда, боевых действий, личный состав, членов семей военнослужащих, всех, кто обеспечивает мирную жизнь и труд людей, с государственным праздником – Днём защитника Отечества.

Воинская служба на протяжении веков была символом мужества, самоотверженности, доблести и героизма. Этот праздник объединяет ратные подвиги всех поколений россиян. В этот день для каждого гражданина нашей страны особым смыслом наполняются такие святые понятия, как Родина, верность, долг и честь.

Сегодня, по сложившейся доброй традиции, народ с благодарностью вспоминает героические подвиги воинов, склоняет головы перед светлым образом тех, кто отдал свою жизнь за Отчизну.

Лучшие традиции российского воинства достойно наследуют и продолжают моряки-тихоокеанцы. Они добросовестно выполняют свой воинский долг, показывают пример стойкости и выдержки в повседневной жизни, проявляют самоотверженность, мужество и с честью несут нелёгкую службу по защите государственных интересов России и обеспечению её безопасности на просторах Мирового океана.

Примите, уважаемые товарищи, искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, счастья и благополучия вам и вашим близким, дальнейших успехов в службе во имя процветания России и её Военно-Морского Флота!».



