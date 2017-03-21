ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ

Социальная сеть ВКонтакте запускает денежные переводы группам, публичным страницам и мероприятиям через сообщения сообществ. Для отправки средств нужно открыть диалог с сообществом, выбрать пункт «Деньги» в меню вложений, ввести сумму и подтвердить перевод.

Принять перевод могут администраторы и редакторы сообщества. История переводов доступна в управлении сообществом. Как и в случае с денежными переводами пользователям, при отправке денег с карт Mastercard и Maestro комиссия не взимается, а для карт Visa комиссия составляет 1 %, минимум 40 рублей.

«Сегодня мы закладываем фундамент платформы для краудфандинга на базе сообществ ВКонтакте. Теперь любое сообщество может профинансировать тот или иной коллективный проект с помощью своих участников, – пояснил Юрий Иванов, директор по электронной коммерции ВКонтакте. – Так, инди-музыканты могут собрать необходимую сумму на запись альбома, родительский комитет 11А класса — на выпускной. А товарищество собственников жилого комплекса «Ромашка» — на велосипедную парковку во дворе».

ВКонтакте запустила денежные переводы между пользователями в сентябре 2016 года. Отправить перевод можно с карт Mastercard, Maestro и Visa российских банков. Получить — на выпущенные в России карты Mastercard, Maestro и Visa, а также на карты Mastercard и Maestro, выпущенные в Азербайджане, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Израиле, Италии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдавии, Румынии, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии и Эстонии.

Ознакомиться с подробностями работы сервиса можно на странице «FAQ по денежным переводам ВКонтакте»: vk.cc/5P9a5V