Хабаровская полиция не пустила во Владивосток новосибирский тротил

У путешественника, который ехал в пассажирском поезде сообщением Новосибирск — Владивосток, обнаружили фрагмент тротиловой шашки. Мужчина отказался как-либо объяснять, откуда у него запрещённый груз. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы — до пяти лет тюрьмы.

Боеприпас изъяли сотрудники Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте. При сопровождении пассажирского поезда сообщением Новосибирск — Владивосток внимание стражей правопорядка привлёк 28-летний пассажир. При проверке личных вещей полицейские обнаружили у неоднократно судимого в прошлом жителя Забайкальского края сумку, в которой был упакованный фрагмент тротиловой шашки промышленного производства. Общий вес взрывчатого вещества составил 188 граммов.

Комментировать находку мужчина не стал. По факту проверки возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по дальневосточному федеральному округу, на время разбирательств пассажир останется под стражей.

Криминальные находки, которые полицейские изымают у пассажиров поездов дальнего сообщения, — далеко не редкость. Агентство сообщало, что недавно стражи правопорядка задержали жителя Улан-Удэ, который вёз в Хабаровск гашишное масло в тюбике из-под зубной пасты. Его сняли с состава на станции Биробиджан.